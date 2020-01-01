Актрисы Ольга Сумская и Олеся Жураковская признались, чем занимаются в изоляции.

#УкраїнаВдома: Сумская и Жураковская рассказали, как с пользой проводят время на карантине instagram.com/olgasumska

Карантин – не повод грустить и оставаться в постели целый день. Популярные актрисы Ольга Сумская и Олеся Жураковская в программе “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ продемонстрировали, как проводят время в изоляции.

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Актриса Ольга Сумская в домашнем халате готовит для своего мужа, актера Виталия Борисюка и младшей дочери Анечки вкусные домашние блюда. Чтобы поднять настроение и быть в тонусе, Сумская пытается бегать со своими собачками.

“Недавно у нас был борщ. На ужин я готовлю салатики – овощи, сибас, листья салата, оливковое масло. Все то, что я обожаю, – рассказывает Ольга Сумская. – Дорогие мои, я вам искренне желаю здоровья, берегите друг друга. Не ходите, пожалуйста, лишний раз на улицу, надевайте маски, дезинфицируйте кнопки в лифте, дверные ручки, все, что вас окружает.

Ольга Сумская instagram.com/olgasumska

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А вот Олеся Жураковская проводит время на карантине с пользой для здоровья в кругу родных. Говорит: наконец в бешеном графике ежедневных съемок нашла время на общение с семьей. В частности, со своей племянницей Марией.

“Я на карантине, как и, надеюсь, вы все. Не стоит паниковать, это прекрасный повод проводить время со своей семьей. Посмотреть в глаза друг другу. Заняться теми делами, на которые никогда не хватает времени. Вот мы с Марией, например, сейчас собираем деревянный конструктор. А еще у нас много грандиозных планов. Мы проводим каждую минуту с пользой. Занимаемся спортом, гуляем, разговариваем, играем на пианино. Делайте все, что зависит от вас. Проживайте это время качественно и счастливо. А все, что не зависит от нас – скоро пройдет. Все будет хорошо“, – поделилась Олеся Жураковская.

Олеся Жураковская instagram.com/zhurakivska_olesya

Ранее сообщалось, что Каменских спела о карантине и сняла яркое видео, не выходя из дома.

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