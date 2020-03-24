Телеведущий записал стори о вечере с 7-летней дочкой и двухлетним сыном.

В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно развелся с переводчицей Еленой Войченко, показал, как проводит вечер с детьми. В Инста-сториз Остапчук добавил кадры с 7-летней Эмилией и 2-летним Эваном. Дочка Владимира радостно позирует на камеру, а сын - в одних памперсах - продолжает радостно заниматься своим делом - покорять диван.

В одном из кадров Остапчук показал, как дети одели его в бусы и заколки.

В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине instagram.com/vova_ostapchuk

В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине instagram.com/vova_ostapchuk

В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что развод Остапчука и Войченко сопровождал громкий скандал - экс-супруга в одном из интервью обвинила Владимира в многочисленных изменах и том, что он не дает денег на детей. Остапчук же опроверг заявления Елены и отметил, что она просто злится.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук спел забавную песню о том, как отец сидит дома с детьми.

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