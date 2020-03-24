Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине

Комментариев: 1
Телеведущий записал стори о вечере с 7-летней дочкой и двухлетним сыном.

В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине
В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине
instagram.com/vova_ostapchuk

Читай также: Торт, шарики и подарки: Заметно похудевший Остапчук поздравил сына с 2-летием

Телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно развелся с переводчицей Еленой Войченко, показал, как проводит вечер с детьми. В Инста-сториз Остапчук добавил кадры с 7-летней Эмилией и 2-летним Эваном. Дочка Владимира радостно позирует на камеру, а сын - в одних памперсах - продолжает радостно заниматься своим делом - покорять диван. 

В одном из кадров Остапчук показал, как дети одели его в бусы и заколки.

В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине
В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине
instagram.com/vova_ostapchuk

В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине
В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине
instagram.com/vova_ostapchuk

В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине
В заколках и бусиках: Остапчук показал, как проводит время с детьми в карантине
instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что развод Остапчука и Войченко сопровождал громкий скандал - экс-супруга в одном из интервью обвинила Владимира в многочисленных изменах и том, что он не дает денег на детей. Остапчук же опроверг заявления Елены и отметил, что она просто злится.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук спел забавную песню о том, как отец сидит дома с детьми.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Владимир Остапчук, дети звезд, Карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.03.2020, 15:12
Оценка:  0
гость
он не в бусике
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь