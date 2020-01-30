"Но об этом ведь многие знают": Осадчая поставила на место Остапчука - видео

В Сеть выложили интервью Владимира Остапчука для "Світського життя" .

"Но об этом ведь многие знают": Осадчая поставила на место Остапчука Скриншот с видео

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Телеведущий Владимир Остапчук, который после 12 лет брака разводится с женой Еленой Войченко, на днях оказался в центре скандала. Несколько дней назад его супруга дала интервью ведущей программы “Кава з перцем“ на ТРК “Украина“, в котором сообщила о многочисленных изменах Остапчука. Женщина отметила, что именно они и стали причиной расставания.

Телеведущий, в свою очередь, прокомментировал заявление Елены в интервью Екатерине Осадчей. Видео появилось на канале передачи "Светская жизнь". Остапчук отметил, что причиной развода стали постоянные скандалы, которые происходили на глазах у детей. Владимир сообщил, что брак с Еленой был счастливым первые 6-7 лет и что ему следовало бы инициировать расставание раньше, пока ситуация не зашла так далеко.

Об упреках супруги в том, что он нерегулярно помогает детям - Владимир сообщил, что с сентября месяца перечислил Елене более 220 тыс. грн. Что же до самого главного вопроса - о супружеской неверности - Владимир заявил, что это ложь.

Я ни разу не изменял своей жене, - сказал Остапчук. - Я не из тех мужчин, которые “пригрели себе тепленькое местечко“. Я свободно обслуживаю себя в быту и могу уйти просто в никуда.

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После такого заявления Екатерина Осадчая напомнила о нескольких “уходах“ Владимира из семьи.

Об этом ведь многие знают, - подчеркнула Осадчая.

О нескольких расставаниях упоминала в интервью и Елена Войченко, сказав, что как-то Остапчук около 2-х недель жил с другой женщиной.

На такой неудобный вопрос Остапчук ответил, что действительно жил отдельно, но это не было связано с другой женщиной. Также он подчеркнул, что именно Елена уговорила его вернуться.

Ранее мы писали, что Остапчук эмоционально обратился к хейтерам.

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