"Но об этом ведь многие знают": Осадчая поставила на место Остапчука - видео
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Телеведущий Владимир Остапчук, который после 12 лет брака разводится с женой Еленой Войченко, на днях оказался в центре скандала. Несколько дней назад его супруга дала интервью ведущей программы “Кава з перцем“ на ТРК “Украина“, в котором сообщила о многочисленных изменах Остапчука. Женщина отметила, что именно они и стали причиной расставания.
Телеведущий, в свою очередь, прокомментировал заявление Елены в интервью Екатерине Осадчей. Видео появилось на канале передачи "Светская жизнь". Остапчук отметил, что причиной развода стали постоянные скандалы, которые происходили на глазах у детей. Владимир сообщил, что брак с Еленой был счастливым первые 6-7 лет и что ему следовало бы инициировать расставание раньше, пока ситуация не зашла так далеко.
Об упреках супруги в том, что он нерегулярно помогает детям - Владимир сообщил, что с сентября месяца перечислил Елене более 220 тыс. грн. Что же до самого главного вопроса - о супружеской неверности - Владимир заявил, что это ложь.
Я ни разу не изменял своей жене, - сказал Остапчук. - Я не из тех мужчин, которые “пригрели себе тепленькое местечко“. Я свободно обслуживаю себя в быту и могу уйти просто в никуда.
Привет, страна. ⠀ Да, я знаю, что вы думаете «а почему же он молчит» после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. ⠀ Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. ⠀ Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу. ⠀ Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. ⠀ Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. ⠀ Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она ещё не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг. ⠀ Я это понимаю. Но как и прежде могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас и жизнь в разных странах, но самое главное - наших прекрасных детей. ⠀ И я бы дальше сохранял хладнокровие, но поставлен в условия, когда вынужден дать ответ. Ведь все подумают, что я отмалчиваюсь. ⠀ Нет, искренне сожалею о том, что миллионы людей впутаны в непростые отношения 2 людей, смакуют, перебирают косточки и потирают руки все хейтеры. ⠀ Но прошу не делать поспешных выводов о причине развода, деталях, деньгах и слухах. ⠀ На все вопросы я отвечу эксклюзивно у «Світському житті» в эту субботу на @1plus1_ua ⠀ Спасибо. А теперь милости прошу всех оставлять гнев и хейт в комментариях.
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После такого заявления Екатерина Осадчая напомнила о нескольких “уходах“ Владимира из семьи.
Об этом ведь многие знают, - подчеркнула Осадчая.
О нескольких расставаниях упоминала в интервью и Елена Войченко, сказав, что как-то Остапчук около 2-х недель жил с другой женщиной.
На такой неудобный вопрос Остапчук ответил, что действительно жил отдельно, но это не было связано с другой женщиной. Также он подчеркнул, что именно Елена уговорила его вернуться.
Ранее мы писали, что Остапчук эмоционально обратился к хейтерам.
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