Певица пообещала регулярно тренировать фолловеров онлайн .

"Ну ничего себе фигура": Каменских показала результаты тренировок instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая регулярно занимается спортом и ведет онлайн тренировки для своих фолловеров во время карантина, показала стройную фигуру в облегающем наряде. В Инстаграм артистка добавила фото, на котором позирует в лосинах и топике вишневого цвета с черными вставками. Звезда сидит на каремате в холле своего дома, который находится под Киевом. На фото виден ее рельефный пресс. В посте Каменских сообщила подписчикам, что теперь ее онлайн тренировки станут регулярными.

Вместе мы сила! 💪 Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы осознанно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и не легко.



Когда я провела первую онлайн тренировку с вами и получила так много фидбеков, то поняла, что хочу и буду продолжать! ☑️ Поэтому на период карантина МЫ С ВАМИ РЕГУЛЯРНО БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ВМЕСТЕ ! 🏃‍♀️ Я уже разрабатываю для вас программу тренировок с моим тренером @khomytskyi_official. Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки! - написала певица.

"Ну ничего себе фигура": Каменских показала результаты тренировок instagram.com/kamenskux

К слову, тренировку NK одновременно смотрели около 14 тыс. пользователей Сети.

"Ну ничего себе фигура": Каменских показала результаты тренировок instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала постройневшую фигуру в топике.

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