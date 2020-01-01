Ведущий “Сніданок.Вихідний” на 1+1 призвал телезрителей серьезно относиться к коронавирусу .

"Поражает один факт": Телеведущий Александр Попов рассказал, как проводит карантин Пресс-служба

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Телеведущий Алексендр Попов рассказал, как проводит карантин дома. В комментарии ведущий “Сніданок.Вихідний” на 1+1 отметил, что из-за эпидемии коронавируса временно остался без работы, но не поддается “соблазнам“ привычной жизни и не ходит в места, где собирается много людей. Александр описал, какие находит себе занятия дома.

С введением карантина жизнь кардинально изменилась. У меня сорвались два сериала, которые так и не начались из-за коронавируса и ограничения передвижения по Украине, а также спектакли в театре. Я уже не хожу по кафе и кафешкам, а сижу дома, регулярно мою руки и отшлифовываю навыки домашнего приготовления пищи. С моей собакой Додо мы ненадолго выходим гулять во двор гулять, но не в час пик, - написал ведущий.

Также Попов отметил, что его удивляют люди, которые несерьезно относятся к коронавирусу.

К сожалению, люди все равно еще ходят на работу или гуляют на улице компаниями. Немного поражен, что не все украинцы воспринимают пандемии коронавируса серьезно. Некоторые думают, что это можно просто пережить, не прилагая к этому никаких усилий ... Сниданок.Вихидний пока без изменений будет выходить каждую субботу и воскресенье в эфир. Однако сейчас мы больше работаем в онлайн режиме: переписываемся или обсуждаем темы. На карантине мой рацион питания не изменился, ведь из-за того, что я регулярно занимаюсь спортом, у меня в рационе всегда полезные продукты и различные витамины. Однако, теперь немного сложнее купить свежие продукты, - завершил Попов.

"Поражает один факт": Телеведущий Александр Попов рассказал, как проводит карантин Пресс-служба

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