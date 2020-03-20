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Леся Никитюк на карантине: моет полы и готовит на всю семью

Комментариев: 1
Ведущая Нового канала рассказала, как проводит время с семьей в Хмельницком, и почему домашняя изоляция помогла ей уменьшить финансовые расходы.
Леся Никитюк на карантине: моет полы и готовит на всю семью
Леся Никитюк на карантине: моет полы и готовит на всю семью
Пресс-служба

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Леся Никитюк даже во время карантина не унывает и делится с народом позитивным настроем. Главный совет ведущей – запастись вкусностями, ведь они обеспечивают отличное настроение, а сейчас оно необходимо, как никогда.

– У нас три ящика фруктов, запас продуктов, из которых можно готовить много вкусняшек, например, десерт «Тирамису», десерт с манго и чиа, пирожки с капустой, – рассказала ведущая «Кто против блондинок?» – А еще мы жарим бургеры прямо возле дома. Дружно смотрим фильмы, читаем книги. Мама вот сейчас нарезает винегрет. Сегодня мне пришла по почте система караоке, и теперь мы будем петь на балконе, как итальянцы!

Леся Никитюк на карантине: моет полы и готовит на всю семью
Леся Никитюк на карантине: моет полы и готовит на всю семью
Пресс-служба

Как оказалось, у карантина есть множество плюсов. Помимо того, что благодаря разгруженному графику Леся проводит время в кругу родных и близких, ведущей удалось избежать лишних трат.

– Я как подумаю, сколько денег я сэкономила на этом карантине, – призналась Леся Новому каналу. – Вчера сами с папой помыли машину – это уже минимум 500 грн остались в кошельке. А еще я так вымыла полы в доме, что ни один сервис по уборке не справится!

Ну, а по вторникам в 19:00 Леся со своей семьей собирается у телевизора, чтобы посмотреть новый выпуск «Кто против блондинок?»

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина встретилась со своим двойником. 

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Теги: Леся Никитюк, карантин
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.03.2020, 17:54
Оценка:  0
гость
Мне все равно, что она делает, как, впрочем и ее семья. Зачем про нее пишут каждый день, кто это такая вообще?
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