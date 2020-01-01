Актер "Вар’яти-шоу" на Новом канале должен сбросить 30 килограммов, чтобы не "попасть" на деньги.

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В начале января актер первого украиноязычного юмористического «Вар’яти-шоу» Виталий Тыльный начал марафон похудения. К 22 июля 2020 года шоумен должен сбросить 30 кг и весить не более 80 кг.

Юморист уже прошел почти половину пути и поделился своими успехами:

— Я занимаюсь в зале, правда, не всегда тренировки получаются интенсивными. Да и зал — это всего лишь 10% успеха. Мое похудение на 80% зависит от питания, я стараюсь придерживаться диеты и следить за тем, что ем. Правда, Новый год и рождественские праздники не прошли незамеченными (улыбается).

Виталий Тыльный худеет на спор: актер "Вар’яти-шоу" может получить крупную сумму денег Пресс-служба

— Еще 10% от успеха моего похудения — здоровый сон, — поделился Виталий. — Мне необходимо восстанавливаться, чтобы с новыми силами ходить в зал, и правильно питаться.

Также артист старается уделять время отдыху, даже несмотря на насыщенный график.

Мотивация у Тыльного — что надо: худеет он на спор, и в случае выигрыша может получить крупную сумму денег.

— За первые три месяца я сбросил 17 кг. Если сброшу еще 13 кг, то заберу себе в карман все те деньги, которые мне пообещали за выигрыш в споре, — сказал актер «Вар’яти-шоу» в комментарии Новому каналу, правда, не уточнил, с кем затеял пари. — Сумма большая: она исчисляется не одной тысячей долларов.

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Кстати, это уже не первые успехи Виталия в борьбе с лишним весом. В 2016 году он смог за полгода сбросить 25 кг. Тогда ему тоже помогли правильное питание и активное занятие спортом.

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