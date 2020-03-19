"За этих двоих могу убить": Муж Регины Тодоренко показал семейное фото
Муж украинской ведущей и певицы Регины Тодоренко, российский исполнитель Влад Топалов поделился трогательным семейным снимком в соцсети.
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Так, на своей странице в Инстаграм артист опубликовал кадр, где он запечатлена вместе с супругой и сыном Майклом. На снимке Влад держит малыша на руках, а Регина, одетая в белое платье, касается руки сына.
“За этих двоих могу легко убить. Мне кажется, даже не задумываясь... Когда их обижают или они расстроены чем-то или кем-то.... а именно кучей дебилов, которые нас окружают, я превращаюсь в Халка“, - добавил к фото резкое заявление Топалов.
Подписчики Влада засыпали комментариями его семейную фотографию.
- Красивая прекрасная семья! Будьте всегда счастливыми ❤️❤️❤️
- Умничка, мужчина такой и должен быть!!!!
- Какие они милые😘 Приятно видеть такое в шоу-бизнесе🙏🏻
- Как любой любящий муж и папа👏
- Влад красава так держать
- Это хорошая и правильная реакция, любящего мужа и папы 👍👍👍👍👍
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