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"За этих двоих могу убить": Муж Регины Тодоренко показал семейное фото

Комментариев: 1
Влад Топалов сделал резкое заявление в Сети.
"За этих двоих могу убить": Муж Регины Тодоренко показал семейное фото
"За этих двоих могу убить": Муж Регины Тодоренко показал семейное фото
instagram.com/vladtopalovofficial

Муж украинской ведущей и певицы Регины Тодоренко, российский исполнитель Влад Топалов поделился трогательным семейным снимком в соцсети.

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Так, на своей странице в Инстаграм артист опубликовал кадр, где он запечатлена вместе с супругой и сыном Майклом. На снимке Влад держит малыша на руках, а Регина, одетая в белое платье, касается руки сына.

“За этих двоих могу легко убить. Мне кажется, даже не задумываясь... Когда их обижают или они расстроены чем-то или кем-то.... а именно кучей дебилов, которые нас окружают, я превращаюсь в Халка“, - добавил к фото резкое заявление Топалов.

Муж Тодоренко показал семейное фото
Муж Тодоренко показал семейное фото
Скриншот

Подписчики Влада засыпали комментариями его семейную фотографию. 

  • Красивая прекрасная семья! Будьте всегда счастливыми ❤️❤️❤️
  • Умничка, мужчина такой и должен быть!!!!
  • Какие они милые😘 Приятно видеть такое в шоу-бизнесе🙏🏻
  • Как любой любящий муж и папа👏
  • Влад красава так держать
  • Это хорошая и правильная реакция, любящего мужа и папы 👍👍👍👍👍

Ранее Тодоренко эмоционально написала о коронавирусе.

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Теги: Влад Топалов, Регина Тодоренко
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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прусский  (аноним)  19.03.2020, 17:25
Оценка:  0
прусский
а пососоть не может?
pусский  (аноним)  19.03.2020, 16:56
Оценка:  0
pусский
А он правда наркоман?
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