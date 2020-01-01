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"Попросила мужа сфотографировать": Регина Тодоренко показала забавные кадры

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Ведущая "Орла и Решки" поделилась снимками, которые сделал ее супруг, Влад Топалов.
"Попросила мужа сфотографировать": Регина Тодоренко показала забавные кадры
"Попросила мужа сфотографировать": Регина Тодоренко показала забавные кадры
instagram.com/reginatodorenko

Известная ведущая и певица, звезда проекта “Орел и Решка“ Регина Тодоренко повеселила подписчиков забавной публикацией в соцсети. Артистка запостила неудачные фото, которые снял ее муж, российский исполнитель Влад Топалов.

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Так, на своей странице в Инстаграм Регина опубликовала несколько фото, где супруг снял ее лицо крупным планом. Отметим, что Тодоренко позировала на одной из улиц Санкт-Петербурга. На снимках она появилась без макияжа.

“#фото Когда попросила мужа сфотографировать 🤳🤦🏽‍♀️ Ну, так он меня видит 😆😆😆 Обожаю тебя, @vladtopalovofficial“, - подписала смешные кадры Регина.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
скриншот

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
скриншот

Ранее Регина Тодоренко рассказала, почему не ездит за границу с мужем.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivona bigmir)net

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