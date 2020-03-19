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Супер папа: Горбунов в лосинах показал, как учит сына йоге

Комментариев: 1
Телеведущий умилил Сеть новым фото с 3-летним Иваном.

Супер папа: Горбунов в лосинах показал, как учит сына йоге
Супер папа: Горбунов в лосинах показал, как учит сына йоге
instagram.com/gorbunovyuriy

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Звезды украинского шоу-биза, которые, как и все украинцы, ушли на карантин, используют это время для занятий со своими детьми. Так, телеведущий, продюсер Юрий Горбунов решил научить 3-летнего сына Ивана некоторым асанам йоги.

В Инстаграм Горбунов показал фото, на котором они с Ваней стоят друг напротив друга в позе "собака мордой вниз". Горбуновы одеты в удобную спортивную форму и занимаются без обуви - в носках.

Карантин это неожиданно много времени для семьи, и хороший повод научить йоги сына !! “Собака мордой вверх“ у него очень хорошо получается! #yogaeveryday #yogaewerywhere #yogaforlife, - написал Горбунов-старший.

Супер папа: Горбунов в лосинах показал, как учит сына йоге
Супер папа: Горбунов в лосинах показал, как учит сына йоге
instagram.com/gorbunovyuriy

Подписчики обратили внимание на лосины телеведущего - и написали об этом в комментариях:

  • Давайте онлайн буде весело❤️
  • Але синочок ваш виріс!!!
  • Який молодець Іванко😍
  • Хорошая акустика и железо,Горбунов знает толк в качестве.
  • Дуже класно👍
  • Юра!) У вас зачетные лосики!)))👍🤣🤣, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая посоветовала фильмы на карантин. 

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Теги: Юрий Горбунов, дети звезд, йога, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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