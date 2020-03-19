Супер папа: Горбунов в лосинах показал, как учит сына йоге
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Звезды украинского шоу-биза, которые, как и все украинцы, ушли на карантин, используют это время для занятий со своими детьми. Так, телеведущий, продюсер Юрий Горбунов решил научить 3-летнего сына Ивана некоторым асанам йоги.
В Инстаграм Горбунов показал фото, на котором они с Ваней стоят друг напротив друга в позе "собака мордой вниз". Горбуновы одеты в удобную спортивную форму и занимаются без обуви - в носках.
Карантин это неожиданно много времени для семьи, и хороший повод научить йоги сына !! “Собака мордой вверх“ у него очень хорошо получается! #yogaeveryday #yogaewerywhere #yogaforlife, - написал Горбунов-старший.
Подписчики обратили внимание на лосины телеведущего - и написали об этом в комментариях:
- Давайте онлайн буде весело❤️
- Але синочок ваш виріс!!!
- Який молодець Іванко😍
- Хорошая акустика и железо,Горбунов знает толк в качестве.
- Дуже класно👍
- Юра!) У вас зачетные лосики!)))👍🤣🤣, - пошутили в Сети.
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