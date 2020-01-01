Мария Кондратенко рассказала подписчикам, что планирует почитать и посмотреть в карантин.

Неожиданно: Звезда сериала "Школа" посоветовала книги на карантин и поразила Сеть instagram.com/marichka.official/

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Звезда сериала "Школа" и участница нового сезона вокального талант-шоу "Голос страны" Мария Кондратенко порекомендовала подписчикам, чем занять себя в карантин. В Инстаграм девушка добавила список книг и фильмов, которые собралась посмотреть в период вынужденного отпуска.

Среди прочетной литературы, рекомендованной Машей, такие шедевры, как "Триумфальная арка" Ремарка и "Пролетая над гнездом кукушки" Кен Кизи.

Неожиданно: Звезда сериала "Школа" посоветовала книги на карантин и поразила Сеть instagram.com/marichka.official/

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К публикации девушка добавила фото, на котором позирует с ярким макияжем, прижав руки к вискам - Маша пошутила, что именно так отреагировала на новости о карантине.

Мое выражение лица, когда узнала, что 2 недели нужно сидеть дома..🤦🏼‍♀️😂 короче, призываю всех провести это время с максимальной пользой для себя!

Список книг, которые стоит почитать от меня💕

1. Эрих Мария Ремарк-«Триумфальная Арка», «Три товарища», «Жизнь взаймы»

2. Мацуо Монро «Научи меня умирать»

3. Бернар Вербер «Империя ангелов»

4. Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»

5. Хорхе Букай «Любить с открытыми глазами»

6. Лоран Тунель «Бог всегда путешествует инкогнито»

7. Фредерик Бегбедер «Любовь живет 3 года», «99 франков»



Фильмы и сериалы: 🤍Красота по-американски (на любителя, сложный, но концовка очень неожиданная и крутая) 🤍Дневник Бриджит Джонс 1,2,3 (мега смешная и трогательная комедия о девушке, которая ищет любовь, всем советую)

🤍Перл Харбор (один из самых любимых, ревела почти весь фильм) 🤍Звезда родилась (о любви, о музыке, о самопожертвовании, в общем очень-очень..) 🤍Полночное солнце (о девушке с неизлечимым заболеванием, которая ради любви готова на все) 🤍Близость (запутанный, интересный, после него остаётся очень много вопросов, рекомендую!)

🤍День сурка (очень в тему к данной ситуации с карантином, когда один день похож на другой😂)

🤍Магия лунного света (красивый, безумно романтичный)

🤍сериал «Ты» (детектив об очень психологически травмированном молодом человеке)

🤍Половое воспитание (о подростках, легкий, быстро влюбляешься в героев)

🤍Очень странные дела (захватывающий сюжет, фантастика, любовь и дружба, не будете спать по ночам)) ) 🤍Удивительная Миссис Мейзел (красивый, лёгкий, смешной)

Надеюсь , я вам помогла! Лайкайте и сохраняйте пост, чтобы не потерять ❤️, - написала Мария.

Неожиданно: Звезда сериала "Школа" посоветовала книги на карантин и поразила Сеть instagram.com/marichka.official/

Подписчики Маши поблагодарили за рекомендации и отметили, что некоторые пункты из списка девушки были для них неожиданными.

Ранее мы писали, что в Сеть попало фото Кароль во время карантина - и она совершенно не похожа на себя.

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