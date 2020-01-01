Неожиданно: Звезда сериала "Школа" посоветовала книги на карантин и поразила Сеть
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Звезда сериала "Школа" и участница нового сезона вокального талант-шоу "Голос страны" Мария Кондратенко порекомендовала подписчикам, чем занять себя в карантин. В Инстаграм девушка добавила список книг и фильмов, которые собралась посмотреть в период вынужденного отпуска.
Среди прочетной литературы, рекомендованной Машей, такие шедевры, как "Триумфальная арка" Ремарка и "Пролетая над гнездом кукушки" Кен Кизи.
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К публикации девушка добавила фото, на котором позирует с ярким макияжем, прижав руки к вискам - Маша пошутила, что именно так отреагировала на новости о карантине.
Мое выражение лица, когда узнала, что 2 недели нужно сидеть дома..🤦🏼♀️😂 короче, призываю всех провести это время с максимальной пользой для себя!
Список книг, которые стоит почитать от меня💕
1. Эрих Мария Ремарк-«Триумфальная Арка», «Три товарища», «Жизнь взаймы»
2. Мацуо Монро «Научи меня умирать»
3. Бернар Вербер «Империя ангелов»
4. Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»
5. Хорхе Букай «Любить с открытыми глазами»
6. Лоран Тунель «Бог всегда путешествует инкогнито»
7. Фредерик Бегбедер «Любовь живет 3 года», «99 франков»
Фильмы и сериалы: 🤍Красота по-американски (на любителя, сложный, но концовка очень неожиданная и крутая) 🤍Дневник Бриджит Джонс 1,2,3 (мега смешная и трогательная комедия о девушке, которая ищет любовь, всем советую)
🤍Перл Харбор (один из самых любимых, ревела почти весь фильм) 🤍Звезда родилась (о любви, о музыке, о самопожертвовании, в общем очень-очень..) 🤍Полночное солнце (о девушке с неизлечимым заболеванием, которая ради любви готова на все) 🤍Близость (запутанный, интересный, после него остаётся очень много вопросов, рекомендую!)
🤍День сурка (очень в тему к данной ситуации с карантином, когда один день похож на другой😂)
🤍Магия лунного света (красивый, безумно романтичный)
🤍сериал «Ты» (детектив об очень психологически травмированном молодом человеке)
🤍Половое воспитание (о подростках, легкий, быстро влюбляешься в героев)
🤍Очень странные дела (захватывающий сюжет, фантастика, любовь и дружба, не будете спать по ночам)) ) 🤍Удивительная Миссис Мейзел (красивый, лёгкий, смешной)
Надеюсь , я вам помогла! Лайкайте и сохраняйте пост, чтобы не потерять ❤️, - написала Мария.
Подписчики Маши поблагодарили за рекомендации и отметили, что некоторые пункты из списка девушки были для них неожиданными.
Ранее мы писали, что в Сеть попало фото Кароль во время карантина - и она совершенно не похожа на себя.
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