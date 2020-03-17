Артистка призналась, что сценический наряд весит 4,5 килограмма .

Превышение сексуальности: Астафьева в откровенном корсете поразила Сеть instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, модель, актриса Даша Астафьева, которую частенько называют секс-бомбой украинского шоу-биза, не упускает возможности подтвердить этот статус. В Инстаграм Даша выставила эффектные фото в образе артистки кабаре.

Знаменитость позирует в белом корсете, сделанном из крупных белых бусин, и высоких лаковых сапогах, под которые надеты колготы в крупную сетку. Образ дополнила прическа с “мокрым“ эффектом и крупные украшения. В таком аутфите Даша засветилась в одном из столичных клубов со своей шоу-программой.

Прекрасная возможность встретиться скоро в @caribbean_club, - написала звезда.

Превышение сексуальности: Астафьева в откровенном корсете поразила Сеть instagram.com/da_astafieva

Подписчики Даши сразу же поинтересовались, сколько весит корсет:

Даша, сколько весит вся эта красота 😍? Представила руки на капоте и ножки раздвинуты.... ! Боже! Я же женщина! - написали в Сети.

Астафьева в ответе на комментарий указала вес - 4,5 кг.

Превышение сексуальности: Астафьева в откровенном корсете поразила Сеть instagram.com/da_astafieva

Превышение сексуальности: Астафьева в откровенном корсете поразила Сеть instagram.com/da_astafieva

Превышение сексуальности: Астафьева в откровенном корсете поразила Сеть instagram.com/da_astafieva

Снимки вызвали восторг в Сети - подписчики отметили, что Астафьева выглядит мега сексуальной и неудобный наряд стоило носить ради такого образа.

Даша, вы арестованы за превышение сексуальности 👩🏻‍✈️ пиу-пиу🔫🔫

@da_astafieva точно, красота требует жертв! Корсет того стоит!

Дашаааа,ну нельзя быть на свете красивой такой🤤❤️

Вам, Даша, фотографу, вашим родителям и, ладно, Боженьке БРАВО! Ну, такой шедевр сотворили, что спроси, а зачем сохранять человечество, то отвечу - Да, одна Даша стоит каждого вздоха! Обнимашкаю!😍

Beautiful 🌸Queen👑🌻🌻🌻🌞, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева позировала с голыми ягодицами.

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