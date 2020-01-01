Звезда Playboy поделилась результатами соблазнительной фотосессии.

Популярная украинская певица, актриса и фотомодель Даша Астафьева продолжает делиться с подписчиками соблазнительными кадрами из фотосессий.

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Так, на этот раз звезда Playboy приняла участие в фотосъемке в одном из отелей Львова - “BANKHOTEL“. На черно-белых снимках Даша позирует в полосатом боди. Откровенный наряд оголяет спину и ягодицы артистки. Результатами пикантной фотосессии Астафьева поделилась в Инстаграм.

Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы Скриншот

Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы Скриншот

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Поклонники 34-летней знаменитости осыпали ее комплиментами в комментариях под снимками.

Так нравятся ваши черно-белые фото

Чем меньше на вас одежды, тем краше

Прическа прикольная, такая домашняя)))

На такую фотографию ни один мужчина не может смотреть спокойно. Дыхание захватывает как минимум)

Ну что за красота !!!!👍👍😘

Ранее Даша Астафьева показала обнаженное фото в постели.

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