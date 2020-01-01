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Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы

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Звезда Playboy поделилась результатами соблазнительной фотосессии.
Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы
Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская певица, актриса и фотомодель Даша Астафьева продолжает делиться с подписчиками соблазнительными кадрами из фотосессий.

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Так, на этот раз звезда Playboy приняла участие в фотосъемке в одном из отелей Львова - “BANKHOTEL“. На черно-белых снимках Даша позирует в полосатом боди. Откровенный наряд оголяет спину и ягодицы артистки. Результатами пикантной фотосессии Астафьева поделилась в Инстаграм.

Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы
Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы
Скриншот

Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы
Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы
Скриншот

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Поклонники 34-летней знаменитости осыпали ее комплиментами в комментариях под снимками.

  • Так нравятся ваши черно-белые фото
  • Чем меньше на вас одежды, тем краше
  • Прическа прикольная, такая домашняя)))
  • На такую фотографию ни один мужчина не может смотреть спокойно. Дыхание захватывает как минимум)
  • Ну что за красота !!!!👍👍😘

Ранее Даша Астафьева показала обнаженное фото в постели.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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