Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы
Популярная украинская певица, актриса и фотомодель Даша Астафьева продолжает делиться с подписчиками соблазнительными кадрами из фотосессий.
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Так, на этот раз звезда Playboy приняла участие в фотосъемке в одном из отелей Львова - “BANKHOTEL“. На черно-белых снимках Даша позирует в полосатом боди. Откровенный наряд оголяет спину и ягодицы артистки. Результатами пикантной фотосессии Астафьева поделилась в Инстаграм.
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Поклонники 34-летней знаменитости осыпали ее комплиментами в комментариях под снимками.
- Так нравятся ваши черно-белые фото
- Чем меньше на вас одежды, тем краше
- Прическа прикольная, такая домашняя)))
- На такую фотографию ни один мужчина не может смотреть спокойно. Дыхание захватывает как минимум)
- Ну что за красота !!!!👍👍😘
Ранее Даша Астафьева показала обнаженное фото в постели.
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