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Такая стильная: Надя Дорофеева показала модный аутфит для карантина

Комментариев: 2
Артистка выставила архивное фото в спортивном костюме и маске в тон и написала варианты интересного досуга .

Такая стильная: Надя Дорофеева показала свой модный аутфит в карантин
Такая стильная: Надя Дорофеева показала свой модный аутфит в карантин
instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева присоединилась к флешмобу украинских звезд, поддержавших слушателей во время карантина. В Инстаграм артистка опубликовала снимок в ярко-розовом спортивном костюме и такого же цвета маске, отметив, что фото сделали еще год назад.

В посте Надя призвала фанов соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом, а также использовать время карантина максимально эффективно. В частности, Надя посоветовала фолловерам посмотреть концерты, уделить внимание коже и волосам, заниматься спортом и приготовить что-то вкусненькое.

Соблюдать карантин важно и нужно!
Да, с хорошим настроением и юмором! Но при этом и с понимаем важности!
Все новости и нормы на официальном телеграмм канале МОЗ! Прочтите.

Ну а теперь переключите своё внимание на себя. Вы давно не отдыхали. Не было времени почитать или посмотреть концерт .. ( тут я советую «Вислово» во Дворце спорта))
Не было времени поухаживать за собой, кожей, волосами? - сделайте увлажняющую маску для волос и подержите не 3 минуты, как раньше, а держите её столько, сколько написано на упаковке !!!)
Наконец-то подумайте о коже и побалуйте ее! Есть много разных бесплатных интернет уроков по facefitness! Актуальненько и модно 😂😇 А еще пейте много воды.
Вы «НЕ УСПЕВАЛИ» заниматься спортом или хотя бы зарядкой ( ну так мы обычно себе это объясняем) - теперь не оправдаетесь- время в вашем распоряжении)
Покупали только готовую еду и перекусывали «второпях» - вот оно, прошло время готовить!) для себя и своих родных.
И дай бог сил и здоровья! Особенно всем работникам медучреждений 🙏 фото сделано весной 2019-го, - написала Надя.

Такая стильная: Надя Дорофеева показала модный аутфит для карантина
Такая стильная: Надя Дорофеева показала модный аутфит для карантина
instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме того, Дорофеева записала в Tiktok забавное видео, на котором учит танцевать маму и родственниц, чтобы скоротать время в карантине. 

@nadyadorofeeva

Во время карантина все делятся фильмами и книгами. А я запускаю ##karantinindahouse

♬ Sunday Best by Surfaces - rapidsongs

Ранее мы писали, что Слава Каминская показала стильное фото в респираторе. 

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Теги: Надя Дорофеева, маска, Коронавирус
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  17.03.2020, 17:40
Оценка:  -2
pусский
Всё равно страшная!
гость  (аноним)  17.03.2020, 16:51
Оценка:  -2
гость
Маску на песду надо было!
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