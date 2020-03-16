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Светлана Лобода рассказала, чем занимается во время эпидемии коронавируса

Комментариев: 3
Певица показала архивные фото в купальнике и рассказала, чем занимается сейчас.
Светлана Лобода рассказала, чем занимается во время эпидемии коронавируса
Светлана Лобода рассказала, чем занимается во время эпидемии коронавируса

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая сейчас живет и строит карьеру в России, порадовала подписчиков новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько архивных кадров с январского отдыха. На снимках Светлана запечатлена в разноцветном бикини и черной накидке. 

В описании к фото звезда призналась, что скучает за отпуском в теплых краях, а также рассекретила, чем занимается сейчас. Так, Лобода заявила, что на данным момент сидит дома вместе с детьми, смотрит фильмы и слушает различные лекции.

“Как в жизни все неоднозначно. Теперь любой отдых нам кажется сказкой... смотрю на фото с январских каникул и меня одолевает счастье.... п.с.👐 сижу дома, смотрю фильмы, занимаюсь детками слушаю лекции....“, - поделилась певица.

Лобода в купальнике
Лобода в купальнике
скриншот

Светлана Лобода рассказала, чем занимается во время эпидемии коронавируса
Светлана Лобода рассказала, чем занимается во время эпидемии коронавируса
скриншот

Напомним, ранее Лобода в образе инопланетянки появилась в клипе “Новый Рим“.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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Ines33    16.03.2020, 16:52
Оценка:  0
Ines33
Почему на фотках она всегда держится за голову? Это очень странно.
гость  (аноним)  16.03.2020, 16:41
Оценка:  0
гость
Прокацапская ТП!!!
гость  (аноним)  16.03.2020, 16:27
Оценка:  0
гость
Наживка на крючок.
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