Певица показала архивные фото в купальнике и рассказала, чем занимается сейчас.

Светлана Лобода рассказала, чем занимается во время эпидемии коронавируса

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая сейчас живет и строит карьеру в России, порадовала подписчиков новой публикацией в соцсети.

Читай также: Редкие фото: Лобода запостила семейные снимки с родителями и сестрой

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько архивных кадров с январского отдыха. На снимках Светлана запечатлена в разноцветном бикини и черной накидке.

В описании к фото звезда призналась, что скучает за отпуском в теплых краях, а также рассекретила, чем занимается сейчас. Так, Лобода заявила, что на данным момент сидит дома вместе с детьми, смотрит фильмы и слушает различные лекции.

“Как в жизни все неоднозначно. Теперь любой отдых нам кажется сказкой... смотрю на фото с январских каникул и меня одолевает счастье.... п.с.👐 сижу дома, смотрю фильмы, занимаюсь детками слушаю лекции....“, - поделилась певица.

Лобода в купальнике скриншот

Светлана Лобода рассказала, чем занимается во время эпидемии коронавируса скриншот

Напомним, ранее Лобода в образе инопланетянки появилась в клипе “Новый Рим“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.