Редкие фото: Лобода запостила семейные снимки с родителями и сестрой

Светлана Лобода опубликовала подборку семейных фото в честь дня рождения мамы.

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая уже несколько лет строит карьеру в России, поделилась с подписчиками редкими фотографиями с родителями и сестрой.

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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя звезда опубликовала подборку кадров из семейного архива. Поводом для обнародования снимков стал день рождения мамы Лободы - Натальи Васильевны. Кроме именинницы, на фото также можно увидеть отца Светланы - Сергея Васильевича, младшую сестру Ксению и старшую дочь артистки Еву.

“Дорогая наша, любимая мамочка ❤️ Я поздравляю тебя с Твоим Днём!! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься... Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!! И хорошего тебе дня сегодня 😘😉 Мы тебя любим❤️“, - написала певица.

Семья Лободы скриншот

Семья Лободы скриншот

Родители Лободы скриншот

Мама Лободы скриншот

Семья Лободы скриншот

Напомним, ранее Лобода в образе инопланетянки появилась в клипе “Новый Рим“.

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