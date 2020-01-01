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Редкие фото: Лобода запостила семейные снимки с родителями и сестрой

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Светлана Лобода опубликовала подборку семейных фото в честь дня рождения мамы.
Редкие фото: Лобода запостила семейные снимки с родителями и сестрой
Редкие фото: Лобода запостила семейные снимки с родителями и сестрой
instagram.com/loboda.nata

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая уже несколько лет строит карьеру в России, поделилась с подписчиками редкими фотографиями с родителями и сестрой.

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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя звезда опубликовала подборку кадров из семейного архива. Поводом для обнародования снимков стал день рождения мамы Лободы - Натальи Васильевны. Кроме именинницы, на фото также можно увидеть отца Светланы - Сергея Васильевича, младшую сестру Ксению и старшую дочь артистки Еву.

“Дорогая наша, любимая мамочка ❤️ Я поздравляю тебя с Твоим Днём!! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься... Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!! И хорошего тебе дня сегодня 😘😉 Мы тебя любим❤️“, - написала певица.

Семья Лободы
Семья Лободы
скриншот

Семья Лободы
Семья Лободы
скриншот

Родители Лободы
Родители Лободы
скриншот

Мама Лободы
Мама Лободы
скриншот

Семья Лободы
Семья Лободы
скриншот

Напомним, ранее Лобода в образе инопланетянки появилась в клипе “Новый Рим“.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona bigmir)net

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