Владимир Остапчук в маске показал, как нужно здороваться во время карантина

Ведущий Владимир Остапчук опубликовал ролик на тему коронавируса.

Владимир Остапчук показал, как нужно здороваться во время карантина instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий и актер Владимир Остапчук поделился в соцсети новой публикацией. На своей странице в Инстаграм шоумен показал, что даже во время карантина можно быть на позитиве.

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Так, в аккаунте 35-летнего артистка появилось видео, в котором Остапчук и его друг в одном из столичных торговых центров продемонстрировали, как нужно здороваться.

“Как здороваться во время карантина. Не болейте и будьте на позитиве“, - подписал ролик Владимир.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.

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