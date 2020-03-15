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Владимир Остапчук в маске показал, как нужно здороваться во время карантина

Комментариев: 1
Ведущий Владимир Остапчук опубликовал ролик на тему коронавируса.
Владимир Остапчук показал, как нужно здороваться во время карантина
Владимир Остапчук показал, как нужно здороваться во время карантина
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий и актер Владимир Остапчук поделился в соцсети новой публикацией. На своей странице в Инстаграм шоумен показал, что даже во время карантина можно быть на позитиве.

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Так, в аккаунте 35-летнего артистка появилось видео, в котором Остапчук и его друг в одном из столичных торговых центров продемонстрировали, как нужно здороваться.

“Как здороваться во время карантина. Не болейте и будьте на позитиве“, - подписал ролик Владимир.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.

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Теги: Владимир Остапчук, коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  16.03.2020, 12:24
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гость
Мне телка на клубешнике вчера сосала в туалете. Кончил ей в рот,она сплюнула а я ей грю,типа наxyя сплюнула,глотать надо было,это микстура от коронавируса ебaть))) поражали зaeбцом) ахвхахаа
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