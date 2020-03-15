Владимир Остапчук в маске показал, как нужно здороваться во время карантина
Известный украинский ведущий и актер Владимир Остапчук поделился в соцсети новой публикацией. На своей странице в Инстаграм шоумен показал, что даже во время карантина можно быть на позитиве.
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Так, в аккаунте 35-летнего артистка появилось видео, в котором Остапчук и его друг в одном из столичных торговых центров продемонстрировали, как нужно здороваться.
“Как здороваться во время карантина. Не болейте и будьте на позитиве“, - подписал ролик Владимир.
Ранее сообщалось, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.
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