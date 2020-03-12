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Я - дочь врача: Злата Огневич обратилась к фанатам из-за коронавируса

Комментариев: 2
Певица рассказала, что благодаря своему отцу стала с юмором относиться к страшным новостям о вирусах .

Я - дочь врача: Злата Огневич обратилась к фанатам из-за коронавируса
Я - дочь врача: Злата Огневич обратилась к фанатам из-за коронавируса
instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич эмоционально обратилась к подписчикам в связи с паникой вокруг китайского коронавируса. В Инстаграм Злата записала видео, в котором рассказала поклонникам, чего не стоит делать во время нынешнего карантина в Киеве.

Девушка отметила, что ее отец - успешный хирург, и благодаря ему Злата научилась не поддаваться искусственно создаваемой истерии вокруг разных болезней. Огневич вспомнила, что несколько раз за свою жизнь уже сталкивалась с подобными периодами, когда люди, напуганные приближающейся опасностью, массово скупали лекарства из аптек, а также другие продукты, предложенные “во избежание заражения“. Посему звезда посоветовала фанам поменьше слушать “страшилки“ из новостей и не следовать слепо советам и рекомендациям из “ящика“.

Пожалуйста, не поглощайте килограммами лимоны и не скупайте в аптеках все лекарства, - сказала звезда. - Лучше помогите людям, которые этого требуют. Возможно, кому-то из пожилых людей нужна помощь.

Моё мнение о коронавирусе✌🏿

Как же прекрасно вырасти в семье врача💉! Папуля, спасибо тебе за мои знания и чувство юмора, когда речь заходит о болезнях😛😛😛! Это помогает мне сейчас, хотя вокруг- полная истерика 🤣
Всё будет хорошо, или... нет- Вам решать 💋🙌🏾♥️, - подписала видео Огневич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как же прекрасно вырасти в семье врача💉! Папуля, спасибо тебе за мои знания и чувство юмора, когда речь заходит о болезнях😛😛😛! Это помогает мне сейчас, хотя вокруг- полная истерика 🤣 Всё будет хорошо, или... нет- Вам решать 💋🙌🏾♥️ . Напишите, что Вы думаете по поводу КОРОНАВИРУСА? 🤪😱😱 . . P.S. Спасибо @doctor_komarovskiy за адекватность! Особо волнующимся- слушать его советы ☝🏽🤓 #ZlataOgnevich #коронавирус #проЗдоровье #Интеллект_Спасёт_Мир 🤩

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Ранее мы писали, что Джамала успокоила подписчиков перед введением карантина.

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Теги: Злата Огневич, коронавирус, здоровье
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.03.2020, 12:26
Оценка:  0
гость
Ты, ш.алашовка, определись - ты из бедной семьи и мыла посуду в шалманах, или дочь успешного хирурга? А песни все равно - г.авно
Василище    13.03.2020, 12:05
Оценка:  +1
Василище
А ты читала,что в первом госпитале для лечения коронавируса умерли как минимум два врача,не контактировавших напрямую с заразой-ХИРУРГ и ГЛАВРАЧ!Так что смеяться хорошо,сидя в тепле и добре.
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