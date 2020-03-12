Певица рассказала, что благодаря своему отцу стала с юмором относиться к страшным новостям о вирусах .

Я - дочь врача: Злата Огневич обратилась к фанатам из-за коронавируса instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич эмоционально обратилась к подписчикам в связи с паникой вокруг китайского коронавируса. В Инстаграм Злата записала видео, в котором рассказала поклонникам, чего не стоит делать во время нынешнего карантина в Киеве.

Девушка отметила, что ее отец - успешный хирург, и благодаря ему Злата научилась не поддаваться искусственно создаваемой истерии вокруг разных болезней. Огневич вспомнила, что несколько раз за свою жизнь уже сталкивалась с подобными периодами, когда люди, напуганные приближающейся опасностью, массово скупали лекарства из аптек, а также другие продукты, предложенные “во избежание заражения“. Посему звезда посоветовала фанам поменьше слушать “страшилки“ из новостей и не следовать слепо советам и рекомендациям из “ящика“.

Пожалуйста, не поглощайте килограммами лимоны и не скупайте в аптеках все лекарства, - сказала звезда. - Лучше помогите людям, которые этого требуют. Возможно, кому-то из пожилых людей нужна помощь.

Моё мнение о коронавирусе✌🏿 Как же прекрасно вырасти в семье врача💉! Папуля, спасибо тебе за мои знания и чувство юмора, когда речь заходит о болезнях😛😛😛! Это помогает мне сейчас, хотя вокруг- полная истерика 🤣

Всё будет хорошо, или... нет- Вам решать 💋🙌🏾♥️, - подписала видео Огневич.

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