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Без паники!: Джамала отреагировала на введение карантина в Киеве

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Артистка посоветовала украинцам заботиться о близких и не терять чувства юмора.

Без паники!: Джамала отреагировала на введение карантина в Киеве
Без паники!: Джамала отреагировала на введение карантина в Киеве
instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала отреагировала на сообщение о введении карантина в столице Украины, призвав подписчиков не паниковать. Пост артистка опубликовала в Инстаграм. В публикации Джа перечислила превентивные меры, которые использует, чтобы не болеть, а также отметила, что главное это не утрачивать чувства юмора и беречь своих близких.

Карантин ?!
Главное без паники!

Рекомендовать ничего не буду, потому что для этого есть специалисты.

Что делаю обычно, так себе для профилактики .. я думаю вы уже профессора в этой справи🤪🤜🏽 😘❤️ ⠀
Проветриваю чаще комнаты, пользуюсь увлажнителем воздуха.
Обязательно мою руки с мылом, промываю нос специальным раствором или как ничего рядом просто так же обычным мылом.
Еще пользуюсь оксолиновой мазью для успокоения😂

Прогуливаюсь на свежем воздухе рядом с домом.

Не надевает маску на улице.
Маска нужна тем, кто уже заболел, или есть вероятность оказаться в одном помещении с больным.

Давайте беречь свое здоровье и заботиться о наших близких и главное не терять чувство юмора ❤️

Все будет хорошо!, - написала Джамала.

Без паники!: Джамала отреагировала на введение карантина в Киеве
Без паники!: Джамала отреагировала на введение карантина в Киеве
instagram.com/jamalajaaa

Ранее мы писали, что Джамала кардинально сменила имидж.

 

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Теги: Джамала, коронавирсу в Украине, Карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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