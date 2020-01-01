Артистка посоветовала украинцам заботиться о близких и не терять чувства юмора.

Без паники!: Джамала отреагировала на введение карантина в Киеве instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала отреагировала на сообщение о введении карантина в столице Украины, призвав подписчиков не паниковать. Пост артистка опубликовала в Инстаграм. В публикации Джа перечислила превентивные меры, которые использует, чтобы не болеть, а также отметила, что главное это не утрачивать чувства юмора и беречь своих близких.

Карантин ?!

Главное без паники!

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Рекомендовать ничего не буду, потому что для этого есть специалисты.

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Что делаю обычно, так себе для профилактики .. я думаю вы уже профессора в этой справи🤪🤜🏽 😘❤️ ⠀

Проветриваю чаще комнаты, пользуюсь увлажнителем воздуха.

Обязательно мою руки с мылом, промываю нос специальным раствором или как ничего рядом просто так же обычным мылом.

Еще пользуюсь оксолиновой мазью для успокоения😂

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Прогуливаюсь на свежем воздухе рядом с домом.

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Не надевает маску на улице.

Маска нужна тем, кто уже заболел, или есть вероятность оказаться в одном помещении с больным.

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Давайте беречь свое здоровье и заботиться о наших близких и главное не терять чувство юмора ❤️

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Все будет хорошо!, - написала Джамала.

Без паники!: Джамала отреагировала на введение карантина в Киеве instagram.com/jamalajaaa

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