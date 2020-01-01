Без паники!: Джамала отреагировала на введение карантина в Киеве
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Украинская певица Джамала отреагировала на сообщение о введении карантина в столице Украины, призвав подписчиков не паниковать. Пост артистка опубликовала в Инстаграм. В публикации Джа перечислила превентивные меры, которые использует, чтобы не болеть, а также отметила, что главное это не утрачивать чувства юмора и беречь своих близких.
Карантин ?!
Главное без паники!
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Рекомендовать ничего не буду, потому что для этого есть специалисты.
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Что делаю обычно, так себе для профилактики .. я думаю вы уже профессора в этой справи🤪🤜🏽 😘❤️ ⠀
Проветриваю чаще комнаты, пользуюсь увлажнителем воздуха.
Обязательно мою руки с мылом, промываю нос специальным раствором или как ничего рядом просто так же обычным мылом.
Еще пользуюсь оксолиновой мазью для успокоения😂
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Прогуливаюсь на свежем воздухе рядом с домом.
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Не надевает маску на улице.
Маска нужна тем, кто уже заболел, или есть вероятность оказаться в одном помещении с больным.
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Давайте беречь свое здоровье и заботиться о наших близких и главное не терять чувство юмора ❤️
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Все будет хорошо!, - написала Джамала.
Ранее мы писали, что Джамала кардинально сменила имидж.
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