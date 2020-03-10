Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил ее с годовщиной помолвки
Во вторник, 10 марта, известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала годовщину помолвки с американским бейсболистом доминиканского происхождения Алексом Родригесом.
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По случаю праздника 44-летний жених Лопес опубликовал трогательный ролик, в котором показал архивные кадры с помолвки и совместных прогулок и различных мероприятий. В видео можно увидеть, как Алекс, став на одно колено, преподносит Дженнифер роскошное кольцо. Отметим, что спортсмен сделал Лопес предложение во время отдыха на Багамских островах.
Год назад на пляже на Багамах... Я был нервным обломком, более нервным, чем вся моя игровая карьера, я опустился на одно колено и задал тебе вопрос… ты сказали “да“. Дженнифер, каждый миг с тобой - это благословение. Ты мой лучший друг, мое вдохновение, удивительная мама и образец для подражания для всех. Мача, мне так повезло быть с тобой. Спасибо, что сделал мою жизнь лучше. Я не могу дождаться, чтобы сделать еще больше воспоминаний с тобой. Я люблю тебя. С годовщиной!“, - трогательно подписал видео Алекс Родригес.
One year ago on a beach in the Bahamas…. I was a nervous wreck, more nervous than my entire playing career, I got down on one knee and asked you a question… you said yes ❤️ . . Jennifer, every moment with you is a blessing. You are my best friend, my inspiration, an amazing mother, and a role model to all. . Macha, I am so lucky to be with you. Thank you for making my life better. I can’t wait to make more memories with you. . I love you. #HappyAnniversary ❤️
Ранее сообщалось, что 50-летняя Дженнифер Лопес заявила, что хочет родит ребенка от Родригеса.
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