Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил ее с годовщиной помолвки

Певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес обручились 10 марта 2019 года.

Во вторник, 10 марта, известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала годовщину помолвки с американским бейсболистом доминиканского происхождения Алексом Родригесом.

Читай также: На это ушло полгода: Алекс Родригес рассказал, как готовился сделать предложение Джей Ло

По случаю праздника 44-летний жених Лопес опубликовал трогательный ролик, в котором показал архивные кадры с помолвки и совместных прогулок и различных мероприятий. В видео можно увидеть, как Алекс, став на одно колено, преподносит Дженнифер роскошное кольцо. Отметим, что спортсмен сделал Лопес предложение во время отдыха на Багамских островах.

Год назад на пляже на Багамах... Я был нервным обломком, более нервным, чем вся моя игровая карьера, я опустился на одно колено и задал тебе вопрос… ты сказали “да“. Дженнифер, каждый миг с тобой - это благословение. Ты мой лучший друг, мое вдохновение, удивительная мама и образец для подражания для всех. Мача, мне так повезло быть с тобой. Спасибо, что сделал мою жизнь лучше. Я не могу дождаться, чтобы сделать еще больше воспоминаний с тобой. Я люблю тебя. С годовщиной!“, - трогательно подписал видео Алекс Родригес.

Ранее сообщалось, что 50-летняя Дженнифер Лопес заявила, что хочет родит ребенка от Родригеса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.