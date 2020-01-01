Знаменитость стала гостьей церемонии награждения украинских спортсменов .

Красотка: Ризатдинова засветилась в эффектном наряде instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, олимпийская медалистка Анна Ризатдинова, которая стала очень популярна после недавнего участия в проекте “Танцы со звездами“, в котором дошла до суперфинала, засветилась в эффектном образе. В Инстаграм знаменитость добавила серию фото с вручения престижной премии “Герої Спортивного Року“. Анна стала приглашенной гостьей и вручала награду победителю в номинации “Сенсация года“, которым стал чемпион мира по биатлону Дмитрий Подручный.

Для мероприятия Ризатдинова выбрала приталенный черный наряд, состоящий из пышной юбки и кроп-топа с открытыми плечами и корсетным верхом - на груди его украшали камни Сваровски.

Красотка: Ризатдинова засветилась в эффектном наряде instagram.com/anna_rizatdinova

Красотка: Ризатдинова засветилась в эффектном наряде instagram.com/anna_rizatdinova

Красотка: Ризатдинова засветилась в эффектном наряде instagram.com/anna_rizatdinova

Подписчики Ризатдиновой пришли в восторг от образа спортсменки и назвали ее “невероятной красоткой“.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина показала яркий образ и засветила очень длинные ноги.

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