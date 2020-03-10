Ноги от ушей: Ксения Мишина блеснула в наряде с пикантной деталью
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Актриса театра и кино, победительница 9 сезона шоу “Танцы со звездами“ Ксения Мишина очаровала Сеть снимками в соблазнительном наряде. В Инстаграм знаменитость выставила серию фото с недавнего вручения премии “Герои спортивного года“.
Ксения стала одной из приглашенных гостей и вручала награды победителям. На церемонию девушка пришла в эффектном платье на пуговицах от украинского бренда, которое подчеркнуло достоинства фигуры актрисы. Благодаря пикантной детали наряда - высокому разрезу - ноги Ксении кажутся фантастически длинными и стройными. В публикации звезда поделилась впечатлениями от приятного вечера.
Прекрасный вечер ...
Прекрасные люди ...
Впервые испытала неподдельные эмоции и волнение от столь ответственного мероприятия, вручая награды нашим спортсменам ...
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И ... Словила себя на мысли, что это одновременно круто и невыносимо сложно стоя на сцене быть максимально сконцентрированным, полезным, интересным и уметь там быть, говорить, нести ...
И несмотря на мою профессию и казалось бы опыт публичных выступлений - это оказалось терниями и чем то новым, что я хочу постичь ...
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Всегда наблюдаю за собой, за своими чувствами, эмоциями и сегодня это дало мне новую идею для саморазвития, изучения, движения ... - поделилась Ксения.
К слову, на одном из фото Мишина позировала со своей соперницей по проекту “Танцы со звездами“, гимнасткой Анной Ризатдиновой.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с Остапчуком.
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