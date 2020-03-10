Актриса поделилась впечатлениями от вечера, на котором вручала награды украинским спортсменам.

Ноги от ушей: Ксения Мишина блеснула в наряде с пикантной деталью instagram.com/misha.k.ua

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Актриса театра и кино, победительница 9 сезона шоу “Танцы со звездами“ Ксения Мишина очаровала Сеть снимками в соблазнительном наряде. В Инстаграм знаменитость выставила серию фото с недавнего вручения премии “Герои спортивного года“.

Ксения стала одной из приглашенных гостей и вручала награды победителям. На церемонию девушка пришла в эффектном платье на пуговицах от украинского бренда, которое подчеркнуло достоинства фигуры актрисы. Благодаря пикантной детали наряда - высокому разрезу - ноги Ксении кажутся фантастически длинными и стройными. В публикации звезда поделилась впечатлениями от приятного вечера.

Прекрасный вечер ...

Прекрасные люди ...

Впервые испытала неподдельные эмоции и волнение от столь ответственного мероприятия, вручая награды нашим спортсменам ...

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И ... Словила себя на мысли, что это одновременно круто и невыносимо сложно стоя на сцене быть максимально сконцентрированным, полезным, интересным и уметь там быть, говорить, нести ...

И несмотря на мою профессию и казалось бы опыт публичных выступлений - это оказалось терниями и чем то новым, что я хочу постичь ...

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Всегда наблюдаю за собой, за своими чувствами, эмоциями и сегодня это дало мне новую идею для саморазвития, изучения, движения ... - поделилась Ксения.

Ноги от ушей: Ксения Мишина блеснула в наряде с пикантной деталью instagram.com/misha.k.ua

Ноги от ушей: Ксения Мишина блеснула в наряде с пикантной деталью instagram.com/misha.k.ua



К слову, на одном из фото Мишина позировала со своей соперницей по проекту “Танцы со звездами“, гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Ноги от ушей: Ксения Мишина блеснула в наряде с пикантной деталью instagram.com/misha.k.ua

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