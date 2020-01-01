Телеведущая поздравила малышку с Днем рождения - в сети нашли сходство.

Как похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк не устает удивлять поклонников ярким событиями своей жизни. На этот раз Леся поделилась с фолловерами радостной новостью - ее племянница отпраздновала свой 8 день рождения. Фото с детской вечеринки Леся добавила в Инстаграм. На них звезда появляется в разноцветном колпачке в обнимку с белокурой племянницей.

Happy birthday my little princess 👸🥰🥰🥰

8 років назад, в мене з’явилася перша племінниця🤪 З Днем Народження моя бусінка🥳 Лю❤️, - написала телеведущая.

Как же похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей instagram.com/lesia_nikituk

Как же похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей instagram.com/lesia_nikituk

Как же похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей instagram.com/lesia_nikituk

В Сети отметили, что девочка настолько похожа с Лесей, что многие подумали, что телеведущая показала на фото дочь.

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