Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей

Комментариев: 0
Телеведущая поздравила малышку с Днем рождения - в сети нашли сходство.

Как похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей
Как похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Ухххх, сосочки: Леся Никитюк взорвала Сеть мокрым пикантным нарядом

Популярная телеведущая Леся Никитюк не устает удивлять поклонников ярким событиями своей жизни. На этот раз Леся поделилась с фолловерами радостной новостью - ее племянница отпраздновала свой 8 день рождения. Фото с детской вечеринки Леся добавила в Инстаграм. На них звезда появляется в разноцветном колпачке в обнимку с белокурой племянницей.

Happy birthday my little princess 👸🥰🥰🥰
8 років назад, в мене з’явилася перша племінниця🤪 З Днем Народження моя бусінка🥳 Лю❤️, - написала телеведущая. 

Как же похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей
Как же похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей
instagram.com/lesia_nikituk

Как же похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей
Как же похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей
instagram.com/lesia_nikituk

Как же похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей
Как же похожа: Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей
instagram.com/lesia_nikituk

В Сети отметили, что девочка настолько похожа с Лесей, что многие подумали, что телеведущая показала на фото дочь.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала шикарный ремонт.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, родственники звезд, племянница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь