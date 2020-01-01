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"Спасибо Богу и прорабу": Леся Никитюк показала свой шикарный ремонт

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Телеведущая похвасталась дизайном комнат, спальни и ванной.

"Спасибо Богу и прорабу": Леся Никитюк показала свой шикарный ремонт
instagram.com/lesia_nikituk/

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Популярная телеведущая Леся Никитюк похвасталась шикарным ремонтом в своей квартире. Фото комнат, кухни и спальни Леся добавила в Инстаграм. На снимках видно, что все детали интерьера подобраны со вкусом, а из цветов преобладает белый и серый. В подписи Леся отметила, что очень довольна работай ремонтников и заявила, что именно они будут “скоро строить замок Леди Ле“.

#ремонт #проктСдушой
Леся видихає))(на фото) Ремонт майже закінчено, дякуючи Богу і прорабу😆Особливо хочу подякувати дизайнерам інтер’єру 🙏!
Рєбятки, ви знахідка! Готовьтесь, скоро будете строить Замок Lady Le🤣😘 #home #sweethome, - написала Никитюк.

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Ранее мы писали, что Леся Никитюк снялась в откровенной фотосессии.

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Теги: Леся Никитюк, ремонт, дома знаменитостей
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Источник: ivona.bigmir.net

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