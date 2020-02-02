Телеведущая показала фото в платье, которое сшила сама.

Ухххх, сосочки: Леся Никитюк взорвала Сеть мокрым пикантным нарядом instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, похоже, талантлива во всем - мало того, что не так давно Леся записала песню, теперь она, судя по всему, попробовала себя в роли дизайнера одежды. Об этом свидетельствует новое фото телеведущей в Инстаграм, на котором она позирует в пикантном ярко-салатовом платье. Леся в кадре выходит из воды, демонстрируя прелести в мокром наряде. В подписи к фото она отметила, что платье сшила сама.

Хотелось бы написать

Это моя круизная коллекция # samaшила которая скоро завоюет мир !!! Оооо уже написала😆, - написала Леся.

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Подписчики похвалили фото Леси и оценили его пикантные детали.

Женщина, у вас что-то торчит 😂

Куда те мужики смотрят? Вот какая краса😁💖👍

Ухххх, сосочки

Цвет платья тебе идет, но грудь не должна быть виднее!

Леся, как в таком купальнике купаться?

Леся, это такой купальник трендовый новый ?)

Да ты Леся со своим отпадным ростом 💚тебе вся одежда подойдёт )) - написала Леся.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк удивила Сеть округлым животиком.

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