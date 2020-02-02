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Ухххх, сосочки: Леся Никитюк взорвала Сеть мокрым пикантным нарядом

Комментариев: 5
Телеведущая показала фото в платье, которое сшила сама.

Ухххх, сосочки: Леся Никитюк взорвала Сеть мокрым пикантным нарядом
Ухххх, сосочки: Леся Никитюк взорвала Сеть мокрым пикантным нарядом
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, похоже, талантлива во всем - мало того, что не так давно Леся записала песню, теперь она, судя по всему, попробовала себя в роли дизайнера одежды. Об этом свидетельствует новое фото телеведущей в Инстаграм, на котором она позирует в пикантном ярко-салатовом платье. Леся в кадре выходит из воды, демонстрируя прелести в мокром наряде. В подписи к фото она отметила, что платье сшила сама.

Хотелось бы написать
Это моя круизная коллекция # samaшила которая скоро завоюет мир !!! Оооо уже написала😆, - написала Леся. 

скриншот

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Подписчики похвалили фото Леси и оценили его пикантные детали.

  • Женщина, у вас что-то торчит 😂
  • Куда те мужики смотрят? Вот какая краса😁💖👍
  • Ухххх, сосочки
  • Цвет платья тебе идет, но грудь не должна быть виднее!
  • Леся, как в таком купальнике купаться?
  • Леся, это такой купальник трендовый новый ?)
  • Да ты Леся со своим отпадным ростом 💚тебе вся одежда подойдёт )) - написала Леся.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк удивила Сеть округлым животиком.

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Теги: Леся Никитюк, пикантные фото, наряды звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  02.02.2020, 17:46
Оценка:  +2
гость
Кто и зачем пиарит эту лошадь?
Orzy    02.02.2020, 17:29
Оценка:  +1
Orzy
кто это?
pусский  (аноним)  02.02.2020, 16:34
Оценка:  -2
pусский
Какие "прелести" она демонстрирует? Маленькие сиськи, да ещё и старые - это ГАДОСТИ, и ничего больше! БигМир, даже если русский язык сейчас в Хохляндии в загоне, старайтесь писать правильно.
wahmurkadurnaya    02.02.2020, 16:32
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Де там талант і де там краса? Просто розкручене та розпіарене ніщо.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    02.02.2020, 16:04
Оценка:  +1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Иго - го.)))
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