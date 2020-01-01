Анна Седокова впервые рассказала, что пережила сексуальное домогательство

Экс-"ВИА Гра" сделала откровенное признание.

Известная украинская исполнительница, участница “золотого“ состава культовой группы “ВИА Гра“ Анна Седокова впервые откровенно рассказала о сексуальном домогательстве.

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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя знаменитость встала на защиту девушек, которые пережили изнасилование. Артистка призналась, что восхищается теми, кто не молчит об этом. Так, как ей самой понадобилось 25 лет, чтобы рассказать о домогательстве.

“Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это. Символично, что вчера я завершила вычитку своей книги. Я не могла к ней подойти 3 недели. Мне было больно. Мне, за которой стоят миллионы и я все равно молчала и боялась, а что чувствует девочка, оставшаяся одна? Превышение власти, не уважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней полетевших в нас . Для того чтоб рассказать о том, что случилось, мне понадобилось 25 лет и я восхищаюсь теми, кто не молчит“, - написала Седокова.

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Кроме того, певица призвала всех женщин научиться уважать себя и не позволять противоположному полу унижать их.

“Мы должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее. Мы должны вместе, поддерживая друг друга, дать понять, что так с нами нельзя. Девочки хватит быть овцами, имейте уважение к себе. Много лет женщины боролись за свои права для чего, для того чтоб их по пьяни ебали в клубах? И тут речь не о малышах которые запутались и подумали что это круто . Речь о старших братьях и товарищах которые за такое должны таких ему дать пинков и объяснить,что нельзя так себя вести с женщинами. Ведь это наше будущее. Девочки, прекратите обесценивать себя, свою душу и свои мечты . Ведь не об этом наши песни.Не стоит ежедневно принимать участие в шоу Холостяк, стоя в очереди из 20 телочек за цветочком и мужиком. Уважайте себя прежде всего, не позволяйте никому ставить вас на место, на котором вы не желаете находиться“, - заявила Анна.

Анна Седокова Скриншот

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