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Категорически нельзя яйца: Седокова удивила переменами в рационе

Комментариев: 1
Артистка написала, что прошла тест на совместимость продуктов и теперь не будет употреблять яиц и молочных продуктов.

Категорически нельзя яйца: Седокова удивила переменами в рационе
Категорически нельзя яйца: Седокова удивила переменами в рационе
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками секретами идеальной фигуры. Артистка часто говорит о проблемах с лишним весом и постоянно находится в поиске вариантов, как держать фигуру в норме. В Инстаграм Анна написала, что прошла тест на подходящую еду - и исключает из рациона яйца и молочные продукты. К публикации звезда добавила фото в купальнике.

Худеем вместе к майским? Но для начала должна признаться. Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после.
Я сдала анализ на пищевую совместимость ( он точно называется по другому, если интересно напишу).
Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь.

Итак, мой вердикт- мне категорический нельзя яйца 🥚 и молочные продукты 😖. Я, человек обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты.
По поводу яиц я изначально обрадовалась. Думаю - да, пусть , что я без яичницы не переживу, но яйца содержаться везде !!! От лапши до круассанов.

Итак, я отказываюсь от молочки и яиц на неделю. И от алко тоже. Начнём с малого. Предлагаю тебе со мной! - написала Седокова.

Категорически нельзя яйца: Седокова удивила переменами в рационе
Категорически нельзя яйца: Седокова удивила переменами в рационе
instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала, как правильно пользоваться Instagram.

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Теги: Анна Седокова, похудение, фигура
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.02.2020, 18:29
Оценка:  -1
pусский
Её Тимма из хуя закормил и яйцами, и творожниками, у Аньки сранька на мишень со стрельбищ похожа! А ведь сама налезла на залупу баскетболиста...
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