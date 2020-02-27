Артистка написала, что прошла тест на совместимость продуктов и теперь не будет употреблять яиц и молочных продуктов.

Категорически нельзя яйца: Седокова удивила переменами в рационе instagram.com/annasedokova

Читай также: Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети

Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками секретами идеальной фигуры. Артистка часто говорит о проблемах с лишним весом и постоянно находится в поиске вариантов, как держать фигуру в норме. В Инстаграм Анна написала, что прошла тест на подходящую еду - и исключает из рациона яйца и молочные продукты. К публикации звезда добавила фото в купальнике.

Худеем вместе к майским? Но для начала должна признаться. Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после.

Я сдала анализ на пищевую совместимость ( он точно называется по другому, если интересно напишу).

Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь.



Итак, мой вердикт- мне категорический нельзя яйца 🥚 и молочные продукты 😖. Я, человек обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты.

По поводу яиц я изначально обрадовалась. Думаю - да, пусть , что я без яичницы не переживу, но яйца содержаться везде !!! От лапши до круассанов.



Итак, я отказываюсь от молочки и яиц на неделю. И от алко тоже. Начнём с малого. Предлагаю тебе со мной! - написала Седокова.

Категорически нельзя яйца: Седокова удивила переменами в рационе instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала, как правильно пользоваться Instagram.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.