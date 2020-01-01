Экс-"ВИА Гра" рассказала, как обезопасить себя в соцсети Instagram.

Украинская исполнительница, бывшая солистка “ВИА Гры“ Анна Седокова поделилась мыслями о влиянии популярной соцсети Instagram на психическое здоровье пользователей.

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Так, на своей странице звезда написала, что еще три года назад британское Королевское общество здравоохранения назвало Instagram самой вредной соцсетью. Однако Анна отметила, что сами создатели Instagram стараются бороться с негативным влиянием. Артистка вспомнила о попытках отменить лайки, удалить маски и скрыть фотографии, обработанные в фотошопе.

Седокова также опубликовала шесть советов, которые помогут пользователям Instagram обезопасить себя от негативного влияния на психику.

“Я задумалась, как мы можем исправить это и обезопасить себя?

1 - отписаться от всех профилей, которые вызывают неприязнь, не вдохновляют, а наоборот заставляют чувствовать себя хуже, чем ты есть;

2 - включить в настройках фильтр негативных комментариев;

3 - подключите функцию ограниченного доступа к нежелательным аккаунтам, если не хотите блокировать знакомых;

4 - установить в разделе «ваши действия» ограничитель времени на пользование инстаграм. Я покажу сейчас в сториз как это сделать ☝🏻Например, два часа в день. У меня, кстати, есть такое приложение для всех соцсетей.

5 - Понимать , что мы видим только то, что нам показывают, обратной стороны никто не может знать. Так же, как и количество фильтров на «идеальном» селфи.

6 - думать о себе. Да, фото в купальнике соберёт больше лайков, но тебе так нравится пейзаж за окном. И именно в этом вся ты. Будь собой“, - написала Анна Седокова.

Анна Седокова рассказала, как правильно пользоваться Instagram Скриншот

Ранее Седокову раскритиковали за смену имиджа.

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