Тренер не пострадал: Оксана Марченко показала агрессивную тренировку

Телеведущая Оксана Марченко раскрыла подписчикам в Сети свой новый интерес. В Инстаграм знаменитость добавила видео тренировки, на котором боксирует с тренером. Для занятия Оксана выбрала коротенькие черные шорты и футболку, а также ярко-розовые кроссовки. В подписи Марченко призналась, как именно тренер мотивировал ее драться и пошутила, что, к счастью, он не пострадал.

Друзья, когда-то это происходит с тобой впервые 😂😂😂... это случилось и со мной! 🙈 Бокс! 🎉 Когда я пришла на персональную тренировку, то предполагала все что угодно, только не это! Сначала я хотела отказаться. Но Магуди, мой тренер, был неумолим... Поначалу я даже не понимала, как могу поднять руку на человека 😂😂😂😂, у меня ничего не получалось, а потом мой тренер стал рычать 😜 и громко кричать “Just do it! Hit it hard!!!“... Ну, я ему и показала, что не нужно меня злить 😂😂😂😂. В процессе тренировки тренер не пострадал, - написала Оксана.