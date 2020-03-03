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Тренер не пострадал: Оксана Марченко показала агрессивную тренировку

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Телеведущая показала свою первую тренировку по женскому боксу.

Тренер не пострадал: Оксана Марченко показала агрессивную тренировку
Тренер не пострадал: Оксана Марченко показала агрессивную тренировку
instagram.com/oksana.marchenko.official

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Телеведущая Оксана Марченко раскрыла подписчикам в Сети свой новый интерес. В Инстаграм знаменитость добавила видео тренировки, на котором боксирует с тренером. Для занятия Оксана выбрала коротенькие черные шорты и футболку, а также ярко-розовые кроссовки. В подписи Марченко призналась, как именно тренер мотивировал ее драться и пошутила, что, к счастью, он не пострадал.

Друзья, когда-то это происходит с тобой впервые 😂😂😂... это случилось и со мной! 🙈 Бокс! 🎉 Когда я пришла на персональную тренировку, то предполагала все что угодно, только не это! Сначала я хотела отказаться. Но Магуди, мой тренер, был неумолим... Поначалу я даже не понимала, как могу поднять руку на человека 😂😂😂😂, у меня ничего не получалось, а потом мой тренер стал рычать 😜 и громко кричать “Just do it! Hit it hard!!!“... Ну, я ему и показала, что не нужно меня злить 😂😂😂😂. В процессе тренировки тренер не пострадал, - написала Оксана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, когда-то это происходит с тобой впервые 😂😂😂... это случилось и со мной! 🙈 Бокс! 🎉 Когда я пришла на персональную тренировку, то предполагала все что угодно, только не это! Сначала я хотела отказаться. Но Магуди, мой тренер, был неумолим... Поначалу я даже не понимала, как могу поднять руку на человека 😂😂😂😂, у меня ничего не получалось, а потом мой тренер стал рычать 😜 и громко кричать “Just do it! Hit it hard!!!“... Ну, я ему и показала, что не нужно меня злить 😂😂😂😂. В процессе тренировки тренер не пострадал. #оксанамарченко #oksanamarchenko #зож #спорт #бокс #женскийбокс #justdoit

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Ранее мы писали, что Оксана Марченко показала, какой была в детстве. 

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Теги: Оксана Марченко, бокс, тренировка
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.03.2020, 15:36
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Ну теперь пусть своему деду в е бло заедет
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