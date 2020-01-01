Телеведущая написала трогательное поздравление для матери.

С Днем рождения, дорогая: Оксана Марченко умилила Сеть детским фото с мамой instagram.com/oksana.marchenko.official

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Телеведущая Оксана Марченко трогательно поздравила с Днем рождения свою маму. В Инстаграм она разместила пост, в котором отметила, что мама - единственный человек, который пожертвует всем ради своего ребенка и пожелала своей маме счастья и любви. Поздравление знаменитость дополнила умилительным детским фото.

Друзья, у каждого из нас есть Мама. Мы до конца не отдаём себе отчёт в том, что же наша Мама такое? А ведь эта женщина является единственным творением на Земле, которое будет голодать, чтобы прокормить нас, она будет терпеть жажду ради нас и не спать ночами, чтобы мы были в комфорте. Это именно она пожертвует своей жизнью, чтобы ты жил...

Она будет радоваться, когда ты смеешься, и ее сердце будет обливаться слезами, видя тебя плачущим... Она пожертвует своей жизнью, все перетерпит и со всем смирится - только бы ты был счастлив! Вот и я такая благодаря своей матери, моей любимой Маме! Все мои победы - ее победы, потому что в эти моменты я чувствовала за своей спиной ее крылья, все мои поражения - от моей гордыни, когда ее советы я не хотела слышать, и о чем глубоко сожалею...

С днем рождения, моя дорогая! Веселись и радуйся, будь счастлива, любима и хранима Богом! Да здравствует Мама! - написала Марченко.

С Днем рождения, дорогая: Оксана Марченко умилила Сеть детским фото с мамой instagram.com/oksana.marchenko.official

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