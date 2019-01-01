Оксана Марченко показала, какой была в детстве: архивное фото

Ведущая показала архивное фото с утренника в детском саду.

Известная украинская телеведущая, журналистка, супруга Виктора Медведчука, Оксана Марченко поделилась с поклонниками архивной фотографией. Знаменитость показала, как выглядела в детстве.

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Так, на своей странице в Instagram ведущая опубликовал снимок с утренника в детском саду. На кадре маленькая Оксана позирует в костюме лисички с Дедом Морозом возле новогодней елки.

В описании к фотографии Марченко призналась, что перед утренниками всегда умудрялась заболеть. А потом просила маму отвезти ее на праздник.

“Друзья, я очень хорошо помню свои утренники в детском саду. Но так получалось, что каждый утренник я болела. Надо отдать должное моей маме, у которой сердце обливалось слезами, но я требовала отвезти меня в сад, потому что был выучен стих и меня ждал Дед Мороз. По сути ничего не изменилось: я такая же ответственная и по-прежнему верю в чудеса“, - поделилась воспоминаниями артистка.

Скриншот

Ранее Оксана Марченко показала, как провела время на Капри.

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