"Такой волшебный остров": Оксана Марченко показала, как проводит время на Капри
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Супруга украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко продолжает удивлять подписчиков яркими фото из своих путешествий. В Инстаграм Марченко добавила серию снимков с итальянского острова Капри. В публикации телеведущая написала о том, что на Капри вкусная и разнообразная кухня, которая придется по вкусу даже гурманам. На фото знаменитость позирует в черном платье с вышивкой и кардигане в тон, под которые обула белые кроссовки. Образ телеведущая дополнила прической-хвостом, очками и серьгами из зеленого камня.
Всем доброго солнечного утра!☀️☀️☀️ Знаете, итальянцы очень ревнивы, особенно когда речь идёт о еде🍽. Разные регионы веками спорят, где же на самом деле родина пиццы🍕, пасты🍝или ризотто🍚, у кого лучший сыр🧀, оливковое масло или моцарелла... На Капри вам скажут, что все лучшее придумано здесь. Кто же будет спорить😂 несомненно другое, что, благодаря Капри, мировая кухня обогатилась чудесными каприйскими томатами🍅, лимонами🍋, сотней блюд из цуккини, пирогом “Капри“, пиццей “Сфилатина“ (лодочка) и безе-мороженым🍧. Правда в том, что здесь все вкусно, даже если это кусочек сыра, рыба со сковороды или бокал вина🙂... Просто здесь такой волшебный остров! - написала Марченко.
Всем доброго солнечного утра!☀️☀️☀️ Знаете, итальянцы очень ревнивы, особенно когда речь идёт о еде🍽. Разные регионы веками спорят, где же на самом деле родина пиццы🍕, пасты🍝или ризотто🍚, у кого лучший сыр🧀, оливковое масло или моцарелла... На Капри вам скажут, что все лучшее придумано здесь. Кто же будет спорить😂 несомненно другое, что, благодаря Капри, мировая кухня обогатилась чудесными каприйскими томатами🍅, лимонами🍋, сотней блюд из цуккини, пирогом “Капри“, пиццей “Сфилатина“ (лодочка) и безе-мороженым🍧. Правда в том, что здесь все вкусно, даже если это кусочек сыра, рыба со сковороды или бокал вина🙂... Просто здесь такой волшебный остров! #oksanamarchenko #оксанамарченко #капри #capri #travel #travelblog #travelblogger #food #еда #делитесьдобром
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Фолловеры Марченко похвалили снимки и отметили, что телеведущая пишет интересные тревел-посты.
Оксаночка Вы прям гид по путешествиям👍😊, - написали в Сети.
Кроме снимков местных деликатесов - Марченко также добавила в Инстаграм яркие кадры моря и сделала селфи в солнцезащитных очках, с полотенцем на голове.
Всем доброго, праздничного утра! Удалось на выходных словить немного осеннего солнца... но главное не это. Главное - удалось полюбоваться красотой природы, осеннего моря. Ведь красота - это всегда уход от повседневности, она очень трогательная, ранимая, хрупкая и в тоже время очень сильная, ибо способна вызывать наш восторг и мгновенно делать счастливыми! Красота природы вызывает всегда очень глубокую эмоциональную реакцию. Во всяком случае у меня именно так. У вас никогда такого не было, когда вы хотите закричать на весь мир: “Доброе утро, море, небо, лес!“? По своей природе мы способны впитывать красоту в свою душу. Это возвышает над повседневностью, после чего все, что мы станем делать, будет талантливее, добрее, красивее... Красота природы доходит до нашего мозга быстрее мысли, и это прекрасно, ведь тогда мы не можем этим манипулировать, а просто становимся счастливыми... Красота природы - абсолютна, и то, что люди видят, это по-разному подтверждает теорию о том, что мы видим мир не таким, каким он есть, а какими есть мы. Посмотрите, какой я увидела красоту 🙂😍 #оксанамарченко #oksanamarchenko #делитесьдобром #sharethegood
Ранее мы писали, что Оксана Марченка удивила Сеть видео с коровами.
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