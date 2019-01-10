Оксана Марченко назвала новорожденного теленка

Имя для теленка придумали подписчики телеведущей.

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В домашнем хозяйстве украинской телеведущей Оксаны Марченко пополнение. Корова родила теленка, чем звезда шоу-бизнеса поделилась на своей страничке Instagram.

В выборе имя для питомца помогали поклонники украинской журналистки. Сама Марченко была в восхищении от новорожденной.

“Друзья, посмотрите, какой красивый теленочек родился у моей коровки! Это девочка с удивительным сердечком на лбу! Я знаю, что у вас всегда есть множество интересных вариантов, как назвать питомца. Предлагайте имя“, - поделилась телеведущая.

Сегодня звезда определилась с именем молодой коровки, назвав ее “Ловка“, чем сразу порадовала своих фанов.

“Дорогие друзья, мне больше всего понравилось имя KoLOVEka (“Ловка“ - и по-закарпатски классно звучит - ловкая, быстрая, проворная, хорошая) -вот так я ее назову. Я знала, что вы - это удивительный источник идей и вдохновения! Спасибо за имена, их хватит на много коровок! Еще мне очень понравились Чирва, Funни, Харти, Рябинка, Любава, Кама, Красуля, Муня (я ее так до сих пор называла), Лавушка, Кася, Ириска, Ляля, Лайка, Ятра. Благодарю за ваш креатив! Это восторг, какие классные варианты!“, - написала Марченко.

Напомним, Оксана Марченко принимала участие в “Танцы со звездами 2018“, где ушла с проекта из-за 2 сломанных ребра.