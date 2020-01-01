Супермодель приняла участие в показе новой коллекции Vivienne Westwood.

"Мой фасон": Белла Хадид выставила фото в прозрачном свадебном платье instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид прогулялась по подиуму в свадебном платье с почти прозрачной вставкой на груди. Фото и видео знаменитость добавила в Инстаграм. Наряд невесты - из новой коллекции дизайнера Vivienne Westwood и ее супруга Andreas Kronthaler.

Платье выполнено из тканей разных фактур, включая крупное кружево. А изюминкой образа стал кинжал, висящий на кожаном ремне на талии модели. В описании Белла пошутила, что где-то так она и представляла свое свадебное платье.

@viviennewestwood @ndreaskronthaler невеста 🤍 спасибо за этот момент, мое вечное уважение и любовь к вам обоим радикальным человеческим существам ... Я так волнуюсь каждый сезон, чтобы посмотреть, как вы работаете ... кинжал вместо цветов .... мой вид свадебного платья, - написала Белла.

"Мой фасон": Белла Хадид выставила фото в прозрачном свадебном платье instagram.com/bellahadid

"Мой фасон": Белла Хадид выставила фото в прозрачном свадебном платье instagram.com/bellahadid

Также Белла представила еще одно весьма откровенное платье из коллекции звездных супругов. Черный лаковый наряд украшает необычный корсет и крупные плетенные бусы.

"Мой фасон": Белла Хадид выставила фото в прозрачном свадебном платье instagram.com/bellahadid

"Мой фасон": Белла Хадид выставила фото в прозрачном свадебном платье instagram.com/bellahadid

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