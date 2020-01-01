Яркая красотка показала "самое мечтательное место в Париже".

Откровенно: Супермодель Белла Хадид показала фото топлес instagram.com/bellahadid

Читай также: Мало не бывает: MARUV в одном белье поздравила с “советским“ праздником

Американская супермодель палестинского происхождения показала пикантное фото. В Инстаграм знаменитость добавила несколько снимков, на которых позирует, сидя на постели без белья и прикрывая грудь руками. На втором фото Белла появляется в кадре, обернувшись банным полотенцем. В подписи супермодель отметила, что кадры сделаны в Париже.

Перезарядка @ самое мечтательное место в Париже .... @diorskincare, Dior Institute, моя лучшая подруга действительно знает меня @fannybourdettedonon, - написала Белла.

Откровенно: Супермодель Белла Хадид показала фото топлес instagram.com/bellahadid

Откровенно: Супермодель Белла Хадид показала фото топлес instagram.com/bellahadid

Ранее мы писали, что Тина Кунаки показала фото топлес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.