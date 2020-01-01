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Откровенно: Супермодель Белла Хадид показала фото топлес

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Яркая красотка показала "самое мечтательное место в Париже".

Откровенно: Супермодель Белла Хадид показала фото топлес
Откровенно: Супермодель Белла Хадид показала фото топлес
instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения показала пикантное фото. В Инстаграм знаменитость добавила несколько снимков, на которых позирует, сидя на постели без белья и прикрывая грудь руками. На втором фото Белла появляется в кадре, обернувшись банным полотенцем. В подписи супермодель отметила, что кадры сделаны в Париже.

Перезарядка @ самое мечтательное место в Париже .... @diorskincare, Dior Institute, моя лучшая подруга действительно знает меня @fannybourdettedonon, - написала Белла.

Откровенно: Супермодель Белла Хадид показала фото топлес
Откровенно: Супермодель Белла Хадид показала фото топлес
instagram.com/bellahadid

Откровенно: Супермодель Белла Хадид показала фото топлес
Откровенно: Супермодель Белла Хадид показала фото топлес
instagram.com/bellahadid

Ранее мы писали, что Тина Кунаки показала фото топлес. 

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Теги: Белла Хадид, фото топлес, пикантное фото звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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