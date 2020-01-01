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Юлия Санина показала эффектное фото, которое сделал ее муж

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Солистка "The Hardkiss" похвасталась еще одним талантом супруга.
Юлия Санина показала эффектное фото, которое сделал ее муж
Юлия Санина показала эффектное фото, которое сделал ее муж
instagram.com/the_hardkiss

Популярная украинская певица, солистка рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина восхитила новым портретным фото. Звезда поделилась с подписчиками эффектным черно-белым кадром.

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Так, на своей странице в Инстаграм Юлия разместила снимок, где она запечатлена в черном наряде с белыми узорами. Такие же узоры можно увидеть и на лице исполнительницы.

В подписи к фото Санина рассказала, что этот кадр сделал ее супруг, креативный продюсер и гитарист “The Hardkiss“ Валерий Бебко. Санина призналась, что смогла бы быть только с талантливым и творческим человеком. Именно таким является ее муж.

“Я, со своими странностями, идеями, эмоциями, смогла бы быть рядом только с творческим мужчиной. А быть с талантливым творческим мужчиной - дар свыше. Фото глазами @val_hardkiss ❤️“, - подписала Юлия.

Юлия Санина
Юлия Санина
Скриншот

Напомним, ранее группа The Hardkiss выпустила завораживающий клип на песню “Косатка“.

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Теги: Юлия Санина, The Hardkiss
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Источник: Ivоna bigmir)net

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