Юлия Санина показала эффектное фото, которое сделал ее муж

Солистка "The Hardkiss" похвасталась еще одним талантом супруга.

Популярная украинская певица, солистка рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина восхитила новым портретным фото. Звезда поделилась с подписчиками эффектным черно-белым кадром.

Читай также: Юлия Санина показала, как изменилась за 10 лет

Так, на своей странице в Инстаграм Юлия разместила снимок, где она запечатлена в черном наряде с белыми узорами. Такие же узоры можно увидеть и на лице исполнительницы.

В подписи к фото Санина рассказала, что этот кадр сделал ее супруг, креативный продюсер и гитарист “The Hardkiss“ Валерий Бебко. Санина призналась, что смогла бы быть только с талантливым и творческим человеком. Именно таким является ее муж.

“Я, со своими странностями, идеями, эмоциями, смогла бы быть рядом только с творческим мужчиной. А быть с талантливым творческим мужчиной - дар свыше. Фото глазами @val_hardkiss ❤️“, - подписала Юлия.

Юлия Санина Скриншот

Напомним, ранее группа The Hardkiss выпустила завораживающий клип на песню “Косатка“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.