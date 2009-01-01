Юлия Санина показала, как изменилась за 10 лет

Солистка "The Hardkiss" приняла участие в популярном флешмобе #10yearschallenge.

Популярная украинская исполнительница, вокалистка рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина поделилась со своими поклонниками архивным снимком. Звезда решила принять участие в #10yearschallenge и показать, как она выглядела 10 лет назад.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала два кадра для сравнения: первый был сделан в 2009 году, а второй спустя 10 лет. На архивном снимке Юлия позирует с темными волосами и челкой. А на современном девушка отказалась от челки и перекрасила волосы в светлый оттенок.

Скриншот

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Многие подписчики отметили, что Санина не меняется с годами, меняются только ее образы. “Юля не змінюється. Змінюються лише образи“, “Вау! Яка Ви фантастично красива на обох фотографіях!“, “Вы с каждым годом становитесь только прекраснее“, “И справа и слева невероятно красивая“, “Яка ви гарна! За 10 років практично нічого не змінилося! Красуня!“, “Разница во взгляде...и все)“, “Вы стали только красивее“, “Что раньше, что сейчас очень красивая“, “Изменился лишь цвет волос“, “Сразу вспомнилась песня “Волны“ по фото слева“, “Богиня“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее группа “The Hardkiss“ представила свою версию “Щедрика“.

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