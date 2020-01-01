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Группа The Hardkiss выпустила завораживающий клип на песню "Косатка" - видео

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Слушай музыкальную новинку от группы The Hardkiss!
Группа The Harkiss выпустила завораживающий клип на песню "Косатка" - видео
Группа The Harkiss выпустила завораживающий клип на песню "Косатка" - видео
Скриншот с видео

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss порадовала поклонников новым видеоклипом. Коллектив презентовал завораживающий ролик на композицию “Косатка“. Песня является вторым синглом из предстоящего альбома The Hardkiss.

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Премьера видео состоялась в среду, 19 февраля, на официальном ютуб-канале группы. Режиссером выступил участник The Hardkiss - Валерий Бебко. В клипе музыканты играют на дне океана и наблюдают за косаткой. Солистка Юлия Санина запечатлена в видео в белом платье с этномотивами.

“Косатка“ - это не просто песня, это состояние. Погружение в прямом и переносном смыслах. Это рассказ человека, который хочет увидеть мир другими глазами, взглянуть на вещи с другой точки зрения. Побыть кем-то другим, например, косаткой. У каждого из нас, в отличие от животных, столько возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Косатка может только мечтать увидеть мир. Увидеть далекие страны, поля за океаном, мельницы и новые города. Именно об этом она мечтает и поет“, - прокомментировала новый клип Юлия Санина.

Ранее The Hardkiss выступили на Нацотборе на “Евровидение 2020“.

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Теги: The Hardkiss
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Источник: Ivоna bigmir)net

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