Группа The Hardkiss выпустила завораживающий клип на песню "Косатка" - видео

Слушай музыкальную новинку от группы The Hardkiss!

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss порадовала поклонников новым видеоклипом. Коллектив презентовал завораживающий ролик на композицию “Косатка“. Песня является вторым синглом из предстоящего альбома The Hardkiss.

Читай также: Юлия Санина рассекретила ТОП-3 любимых сериалов

Премьера видео состоялась в среду, 19 февраля, на официальном ютуб-канале группы. Режиссером выступил участник The Hardkiss - Валерий Бебко. В клипе музыканты играют на дне океана и наблюдают за косаткой. Солистка Юлия Санина запечатлена в видео в белом платье с этномотивами.

“Косатка“ - это не просто песня, это состояние. Погружение в прямом и переносном смыслах. Это рассказ человека, который хочет увидеть мир другими глазами, взглянуть на вещи с другой точки зрения. Побыть кем-то другим, например, косаткой. У каждого из нас, в отличие от животных, столько возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Косатка может только мечтать увидеть мир. Увидеть далекие страны, поля за океаном, мельницы и новые города. Именно об этом она мечтает и поет“, - прокомментировала новый клип Юлия Санина.

Ранее The Hardkiss выступили на Нацотборе на “Евровидение 2020“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.