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А это точно вы?: Лорак снова преобразилась и ее спутали с бразильянкой

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В Сети Ани Лорак на новых фото сравнили с супермоделью Адрианой Лимой .

А это точно вы?: Лорак снова преобразилась и ее спутали с бразильянкой
А это точно вы?: Лорак снова преобразилась и ее спутали с бразильянкой
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая привлекает много внимания публики не только своим творчеством, но и резкими переменами во внешности, снова озадачила поклонников. В Инстаграм артистка добавила несколько фото, сделанных дома. Лорак позирует в шелковом халате, с легким макияжем и слегка завитыми волосами. Артистка широко улыбается и напоминает в этот момент известную латиноамериканскую актрису Веронику Кастро.

А это точно она?: Лорак снова преобразилась и ее спутали с бразильянкой
А это точно она?: Лорак снова преобразилась и ее спутали с бразильянкой
instagram.com/anilorak

А это точно она?: Лорак снова преобразилась и ее спутали с бразильянкой
А это точно она?: Лорак снова преобразилась и ее спутали с бразильянкой
instagram.com/anilorak

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Снимки вызвали бурное обсуждение в Сети. Правда, у подписчиков не всплыла в памяти звезда “Богатые тоже плачут“ - зато они вспомнили бразильскую супермодель Адриану Лиму. с которой сравнили Лорак. Также во многих комментариях фолловеры отметили, что не сразу узнали певицу.

  • Красивая девушка 🔥а кто это?)
  • Мне на Повалий похожа))
  • Мне одной кажется, что на этой фото на Началову похожа ?)😍
  • Что с лицом??!!🥺🥺🥺
  • Сначала показалось что это Адриана Лима🔥
  • Вас прям не узнать😋🙀 Такая красивая😻 Улыбка🤗 Каролин, обожаю Вас❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Лорак снова помолодела на новых фото.

 

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, звезды дома, пластическая операция
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Источник: IVONА bigmir)net

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