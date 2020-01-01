Это законно?: Тина Кароль взбудоражила Сеть пикантным фото
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Певица Тина Кароль, которая в последнее время частенько выкладывает в Сеть пикантные снимки, снова побаловала фанатов “горячим“ кадром. В Инстаграм артистка показала фото, на котором лежит на постели в расстегнутом светлом наряде, напоминающем мужскую рубаху.
Тина эротично прижимает к губам руку, украшенную массивным кольцом. Образ дополнил яркий макияж звезды и необычные витые серьги. В посте артистка написала, что фотосессия сделана в рамках рекламной компании украинского ювелирного бренда.
Подписчики отметили в комментариях, что артистка выглядит сногсшибательно и уточнили “законно ли быть такой красивой“.
Ранее мы писали, что Тина Кароль очаровала Сеть снимком в белье.
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