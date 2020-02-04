Фан-клуб артистки опубликовал запись, на которой Лорак ведет себя вызывающе.

Кривляния и ноги на столе: В Сеть попало необычное видео Лорак из гримерки instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которую из-за миловидной внешности часто называют нежной и очень утонченной, удивила пользователей Сети. Оказывается, артистка может быть “еще той штучкой“. На странице фан-клуба Лорак в Инстарам появилось видео, записанное в гримерке певицы. В кадре артистка кривляется, мотая головой в такт громкой музыке, а ее ноги в ботинках на высоком каблуке лежат на столике напротив зеркала.

Рядом с ногами певицы стоят пустые картонные стаканчики и огромный букет цветов. Сама же Лорак, похоже, с удовольствием позирует на камеру.

Такое поведение артистки в кадре, судя по всему, очень позабавило фанатов, опубликовавших видео - в подписи к ролику они добавили множество сердечек-эмодзи.

Скриншот

Скриншот

Однако, нашлось и несколько неприятных комментариев - артистке сделали замечание за ноги на столе.

Что же, констатируем, что артистке, которая с легкостью перевоплощается на сцене, не составляет труда быть разной и в повседневной жизни.

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