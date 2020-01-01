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Нежный образ: Злата Огневич засветилась в откровенном наряде

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Певица выставила фото в платье пастельных тонов, с нежным макияжем и орхидеей в руке.

Нежный образ: Злата Огневич засветилась в откровенном наряде
Нежный образ: Злата Огневич засветилась в откровенном наряде
instagram.com/zlata.ognevich

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Певица Злата Огневич покорила Сеть снимком в открытом наряде с откровенным декольте. В Инстаграм артистка выставила фото, на котором позирует в платье приглушенных цветов с кружевной отделкой. Образ дополнил легкий макияж звезды, выполненный в розовых тонах. Изюминкой фото стала ярко-розовая орхидея, которую Злата прижимает к полуоткрытым губам.

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Если под этим фото будет 100 комментариев, я сделаю видео, где обо всём расскажу подробно 👄💄, - пообещала Злата.

Нежный образ: Злата Огневич засветилась в откровенном наряде
Нежный образ: Злата Огневич засветилась в откровенном наряде
instagram.com/zlata.ognevich

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Подписчики отметили, что с удовольствием почитают бьюти-секреты от красивой девушки и похвалили нежное фото:

  • Златочка Вы прелесть,красивы🌹🌹🌹
  • Какое фото! Быть вам горячо любимой, Злата!
  • Яка квіточка 😍
  • Нежность🌸@zlata.ognevich 🤗
  • Яке гарне фото😍😍😍
  • КРАСОТОЧКА🌺🌺🌺🥰🥰🥰❣️❣️❣️
  • Ваууу,ну просто неймовірно шикарне фото👏👏👏🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Злата Огневич засветила ягодицы на Бали.

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Теги: Злата Огневич, декольте, фото в белье
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Источник: IVONА bigmir)net

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