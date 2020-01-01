Певица выставила фото в платье пастельных тонов, с нежным макияжем и орхидеей в руке.

Нежный образ: Злата Огневич засветилась в откровенном наряде instagram.com/zlata.ognevich

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Певица Злата Огневич покорила Сеть снимком в открытом наряде с откровенным декольте. В Инстаграм артистка выставила фото, на котором позирует в платье приглушенных цветов с кружевной отделкой. Образ дополнил легкий макияж звезды, выполненный в розовых тонах. Изюминкой фото стала ярко-розовая орхидея, которую Злата прижимает к полуоткрытым губам.

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Если под этим фото будет 100 комментариев, я сделаю видео, где обо всём расскажу подробно 👄💄, - пообещала Злата.

Нежный образ: Злата Огневич засветилась в откровенном наряде instagram.com/zlata.ognevich

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Подписчики отметили, что с удовольствием почитают бьюти-секреты от красивой девушки и похвалили нежное фото:

Златочка Вы прелесть,красивы🌹🌹🌹

Какое фото! Быть вам горячо любимой, Злата!

Яка квіточка 😍

Нежность🌸@zlata.ognevich 🤗

Яке гарне фото😍😍😍

КРАСОТОЧКА🌺🌺🌺🥰🥰🥰❣️❣️❣️

Ваууу,ну просто неймовірно шикарне фото👏👏👏🔥🔥🔥, - написали в Сети.

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