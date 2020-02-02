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Танец под дождем: Злата Огневич вдохновила пикантными кадрами с Бали

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Певица поделилась видео, на котором танцует в одном полотенце возле бассейна .

Танец под дождем: Злата Огневич вдохновила пикантными кадрами с Бали
Танец под дождем: Злата Огневич вдохновила пикантными кадрами с Бали
instagram.com/zlata.ognevich

Читай также: Какие формы: Злата Огневич засветила соблазнительные ягодицы на Бали

Певица Злата Огневич продолжает радовать поклонников яркими кадрами своего отдыха на индонезийском острове Бали. В Инстаграм артистка делится впечатлениями от отпуска на берегу океана и частенько демонстрирует идеальные формы на снимках в купальнике. На этот раз Злата совместила два в одном - она засветила фигуру, отплясывая в одном полотенце под проливным балийским дождем. Огневич станцевала на территории отеля, около бассейна. 

скриншот

Ми будемо #Танцювати 👻
#ZlataOgnevich #индонезия #бали, - написала Огневич.

Подписчики артистки отметили, что она выглядит очень соблазнительно и похвалили формы и загар Огневич.

Ранее мы писали, что Злата Огневич показала соблазнительные формы в купальнике.

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Теги: Злата Огневич, пляж, отдых звезды
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Источник: IVONA bigmir)net

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