Танец под дождем: Злата Огневич вдохновила пикантными кадрами с Бали
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Певица Злата Огневич продолжает радовать поклонников яркими кадрами своего отдыха на индонезийском острове Бали. В Инстаграм артистка делится впечатлениями от отпуска на берегу океана и частенько демонстрирует идеальные формы на снимках в купальнике. На этот раз Злата совместила два в одном - она засветила фигуру, отплясывая в одном полотенце под проливным балийским дождем. Огневич станцевала на территории отеля, около бассейна.
Ми будемо #Танцювати 👻
#ZlataOgnevich #индонезия #бали, - написала Огневич.
Подписчики артистки отметили, что она выглядит очень соблазнительно и похвалили формы и загар Огневич.
Ранее мы писали, что Злата Огневич показала соблазнительные формы в купальнике.
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