Илона Гвоздева сфотографировалась в халате, игриво обнажив ногу до бедра .

Очень-очень: Тренер "Танцев со звездами" выставила пикантное фото instagram.com/ilonagvozdeva

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Тренер проекта "Танцы со звездами" украинская хореограф Илона Гвоздева взбудоражила Сеть пикантным снимком. В Инстаграм знаменитость выставила фото, на котором позирует в халате около приоткрытой двери. Илона держится за дверную створку, приподняв согнутую ногу, которая обнажена до самого бедра.

Спокойной ночи и пусть ваш внутренний мир будет наполнен самыми яркими и смелыми фантазиями🙏✌️🤗, - написала хореограф.

Очень-очень: Тренер "Танцев со звездами" выставила пикантное фото instagram.com/ilonagvozdeva

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Подписчики Илоны эмоционально отреагировали на фото, отметив, что после такого снимка спокойный заснуть не получится.

Ну после такого фото,сны будут как минимум эротические...))

🔥😂😂😂 остроумно😉

Окорочок

Ого класна фотка

Вауу які ножки))надобраніч)

Очень-очень 😍

Какая стопа❤️, - написали в Сети.

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