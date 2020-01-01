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Очень-очень: Тренер "Танцев со звездами" выставила пикантное фото

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Илона Гвоздева сфотографировалась в халате, игриво обнажив ногу до бедра .

Очень-очень: Тренер
Очень-очень: Тренер "Танцев со звездами" выставила пикантное фото
instagram.com/ilonagvozdeva

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Тренер проекта "Танцы со звездами" украинская хореограф Илона Гвоздева взбудоражила Сеть пикантным снимком. В Инстаграм знаменитость выставила фото, на котором позирует в халате около приоткрытой двери. Илона держится за дверную створку, приподняв согнутую ногу, которая обнажена до самого бедра.

Спокойной ночи и пусть ваш внутренний мир будет наполнен самыми яркими и смелыми фантазиями🙏✌️🤗, - написала хореограф.

Очень-очень: Тренер
Очень-очень: Тренер "Танцев со звездами" выставила пикантное фото
instagram.com/ilonagvozdeva

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Подписчики Илоны эмоционально отреагировали на фото, отметив, что после такого снимка спокойный заснуть не получится.

  • Ну после такого фото,сны будут как минимум эротические...))
  • 🔥😂😂😂 остроумно😉
  • Окорочок
  • Ого класна фотка
  • Вауу які ножки))надобраніч)
  • Очень-очень 😍
  • Какая стопа❤️, - написали в Сети. 

Ранее мы писали, что супруга Жени Кота взбудоражила Сеть снимками в белье.

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Теги: Танцы со звездами, Илона Гвоздева, пикантное фото звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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