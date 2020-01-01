Очень-очень: Тренер "Танцев со звездами" выставила пикантное фото
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Тренер проекта "Танцы со звездами" украинская хореограф Илона Гвоздева взбудоражила Сеть пикантным снимком. В Инстаграм знаменитость выставила фото, на котором позирует в халате около приоткрытой двери. Илона держится за дверную створку, приподняв согнутую ногу, которая обнажена до самого бедра.
Спокойной ночи и пусть ваш внутренний мир будет наполнен самыми яркими и смелыми фантазиями🙏✌️🤗, - написала хореограф.
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Подписчики Илоны эмоционально отреагировали на фото, отметив, что после такого снимка спокойный заснуть не получится.
- Ну после такого фото,сны будут как минимум эротические...))
- 🔥😂😂😂 остроумно😉
- Окорочок
- Ого класна фотка
- Вауу які ножки))надобраніч)
- Очень-очень 😍
- Какая стопа❤️, - написали в Сети.
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