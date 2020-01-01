"Классная пара": Регина Тодоренко показала новое фото с мужем

Ведущая "Орла и Решки" поделилась романтическим фото с Владом Топаловым.

Известная ведущая и певица, звезда программ “Пятница с Региной“ и “Орел и Решка“ Регина Тодоренко поделилась свежей семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость опубликовала романтическое селфи со своим супругом, российским исполнителем Владом Топаловым. На фото Регина целует любимого мужа в щеку.

На новом кадре Тодоренко позировала в белой кофте, светло-коричневом пальто и шляпе. А Топалов был одет в синюю жилетку, белую шапку и очки. Фото ведущая запостила по случаю Дня защитника Отечества.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Скриншот

Многие поклонники отметили, что Влад и Регина - очень красивая пара. Другие же поинтересовались, служил ли певец в армии.

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“Он разве служил?“, “Ваш муж служил а армии?????)))))“, “Вы такие молодцы, классные! Счастья вам“, “Наконец то Влад на фото разный и счастливый“, “Классная пара“, “Так приятно видеть это фото, а ещё приятней было наблюдать это в живую. Вы такие красивые“, “Гарна фоточка)))“, “Очень милые“, “Красивые“, - пишут в комментариях.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, почему не ездит за границу с мужем.

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