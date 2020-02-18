Телеведущая рассказала, что их с Топаловым свадьбу признало лучшей авторитетное издание .

"Это как Оскар получить": Тодоренко похвасталась приятным событием instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко, которая в прошлом году вышла замуж за российского музыканта Влада Топалова, поделилась радостью в Сети. В Инстаграм Регина написала, что не так давно они с супругом узнали хорошую новость - их свадьбу авторитетное издание wedding_magazine назвало лучшим звездным событием года. Регина отметила, что это важная новость для них с мужем, а также большая победа сестры Влада, которая организовывала их мероприятие.

instagram.com/reginatodorenko

#свадьбаТТ 👰 🎩

Вчера мы узнали, что наша свадьба стала лучшей в номинации «Звездная» по версии журнала @wedding_magazine_russia

Это, примерно, как получить Оскар в сфере организации самого долгожданного торжества в жизни молодоженов. И наши @alina_topalova и @ace_events ПОБЕДИЛИ! 🥳 поздравляем вас и ещё раз БЛАГОДАРИМ ЗА НЕЗАБЫВАЕМЫЙ НАПОЛНЕННЫЙ ЛЮБОВЬЮ ДЕНЬ НАШЕЙ СВАДЬБЫ❤️

Муж, @vladtopalovofficial Ты моё 🐻😃, - написала Тодоренко.

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