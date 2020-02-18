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"Это как Оскар получить": Тодоренко похвасталась приятным событием

Комментариев: 1
Телеведущая рассказала, что их с Топаловым свадьбу признало лучшей авторитетное издание .

"Это как Оскар получить": Тодоренко похвасталась приятным событием
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко, которая в прошлом году вышла замуж за российского музыканта Влада Топалова, поделилась радостью в Сети. В Инстаграм Регина написала, что не так давно они с супругом узнали хорошую новость - их свадьбу авторитетное издание wedding_magazine назвало лучшим звездным событием года. Регина отметила, что это важная новость для них с мужем, а также большая победа сестры Влада, которая организовывала их мероприятие.

instagram.com/reginatodorenko

#свадьбаТТ 👰 🎩
Вчера мы узнали, что наша свадьба стала лучшей в номинации «Звездная» по версии журнала @wedding_magazine_russia
Это, примерно, как получить Оскар в сфере организации самого долгожданного торжества в жизни молодоженов. И наши @alina_topalova и @ace_events ПОБЕДИЛИ! 🥳 поздравляем вас и ещё раз БЛАГОДАРИМ ЗА НЕЗАБЫВАЕМЫЙ НАПОЛНЕННЫЙ ЛЮБОВЬЮ ДЕНЬ НАШЕЙ СВАДЬБЫ❤️
Муж, @vladtopalovofficial Ты моё 🐻😃, - написала Тодоренко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#свадьбаТТ 👰 🎩 Вчера мы узнали, что наша свадьба стала лучшей в номинации «Звездная» по версии журнала @wedding_magazine_russia Это , примерно, как получить Оскар в сфере организации самого долгожданного торжества в жизни молодоженов. И наши @alina_topalova и @ace_events ПОБЕДИЛИ! 🥳 поздравляем вас и ещё раз БЛАГОДАРИМ ЗА НЕЗАБЫВАЕМЫЙ НАПОЛНЕННЫЙ ЛЮБОВЬЮ ДЕНЬ НАШЕЙ СВАДЬБЫ❤️ Муж, @vladtopalovofficial Ты моё 🐻😃 Платье - @edem.official Mua&hair - @yanabuzychkina Photo - @andrew_bayda

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее мы писали, что Снежана Бабкина показала подросшего сына Елисея. 

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Теги: Регина Тодоренко, свадьба звезд, Влад Топалов
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.02.2020, 18:31
Оценка:  0
pусский
Вот наука всем хохлушкам - можно не только сдать пизду в аренду в загсе, а провести 2 свадьбы и ещё пропиариться на весь мир!
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