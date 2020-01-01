Регина Тодоренко поразила растяжкой на райском острове: фото

Звездная мама в отличной форме!

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Регина Тодоренко, которую недавно раскритиковали за бикини, снова порадовала подписчиков свежим фото с отдыха. Звезда разместила в Инстаграм снимок, на котором похвасталась фигурой и потрясающей растяжкой.

В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям! Когда я вырасту , обязательно куплю дом возле воды, чтоб каждое утро вдыхать сладко-соленый запах специй и океана, - написала Регина.

В кадре ведущая запечатлена стоя на голове у пальмы.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, почему не ездит за границу с мужем.

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