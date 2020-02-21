Артистка позировала без одежды на балконе во Львове.

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса, модель, по праву заслужившая звание отечественной секс-бомбы, не устает эпатировать публику даже на отдыхе. Новой публикацией в Инстаграм Даша буквально взорвала Сеть откровенными фото, сделанными в минувший уикенд во Львове.

Астафьева позирует в эротическом белье, а на нескольких снимках даже без оного - демонстрируя аппетитные формы.

Так не люблю когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут😂 “Я думаю, что татуировки — это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…“ Кто сказал? - добавила неожиданную подпись Астафьева.

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе instagram.com/da_astafieva

Всего за час в Сети фото набрали несколько десятков тысяч лайков и множество комплиментов, в основном касающихся "шикарной попы Даши". Спору нет - формы у звезды, вправду, восхитительные.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева взбудоражила Сеть снимками в белье.

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