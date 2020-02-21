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Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе

Комментариев: 3
Артистка позировала без одежды на балконе во Львове.

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса, модель, по праву заслужившая звание отечественной секс-бомбы, не устает эпатировать публику даже на отдыхе. Новой публикацией в Инстаграм Даша буквально взорвала Сеть откровенными фото, сделанными в минувший уикенд во Львове.

Астафьева позирует в эротическом белье, а на нескольких снимках даже без оного - демонстрируя аппетитные формы.

Так не люблю когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут😂 “Я думаю, что татуировки — это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…“ Кто сказал? - добавила неожиданную подпись Астафьева.

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
instagram.com/da_astafieva

Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
Не удержалась: Астафьева наделала голых фото на отдыхе
instagram.com/da_astafieva

Всего за час в Сети фото набрали несколько десятков тысяч лайков и множество комплиментов, в основном касающихся "шикарной попы Даши". Спору нет - формы у звезды, вправду, восхитительные. 

Ранее мы писали, что Даша Астафьева взбудоражила Сеть снимками в белье. 

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Теги: Даша Астафьева, фото ню, голая
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.02.2020, 18:39
Оценка:  0
гость
старая спидозная шлюха
веня42    21.02.2020, 18:28
Оценка:  0
веня42
Ну чё даром , без пользы фоткаться? Сделала бы доброе дело - устроила бы авторский вечер в доме престарелых или хосписе с эротическим выступлением...
гость  (аноним)  21.02.2020, 18:24
Оценка:  0
гость
ТП- т...у....п...а...я п...и...з...д..а?
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