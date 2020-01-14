Знаменитость снялась в пикантной фотосессии в черном белье и крыльях из перьев.

В белье и с крыльями: Астафьева взбудоражила Сеть новыми фото instagram.com/da_astafieva/

Читай также: “Попа, что надо!“: Слава Каминская в бикини поразила эффектной стойкой на руках

Певица, модель, актриса Даша Астафьева снова взбудоражила фантазию поклонников пикантными фото. В Инстаграм секс-бомба добавила серию снимков, на которых позирует в черном белье с прорезями, а дополнили образ огромные черные крылья из перьев. В центре внимания на фото оказываются плоский животик и массивная грудь звезды.

Любимый сет) по краешку твоей судьбы..., - подписала Астафьева.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Подписчики забросали Дашу комплиментами и назвали "темным ангелом", "эпохальной женщиной", а также отметили, что она похожа на фото на итальянскую звезду Монику Беллуччи.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева рассказала о альфонсах в своей жизни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.