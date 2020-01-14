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В белье и с крыльями: Астафьева взбудоражила Сеть новыми фото

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Знаменитость снялась в пикантной фотосессии в черном белье и крыльях из перьев.

В белье и с крыльями: Астафьева взбудоражила Сеть новыми фото
В белье и с крыльями: Астафьева взбудоражила Сеть новыми фото
instagram.com/da_astafieva/

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Певица, модель, актриса Даша Астафьева снова взбудоражила фантазию поклонников пикантными фото. В Инстаграм секс-бомба добавила серию снимков, на которых позирует в черном белье с прорезями, а дополнили образ огромные черные крылья из перьев. В центре внимания на фото оказываются плоский животик и массивная грудь звезды.

Любимый сет) по краешку твоей судьбы..., - подписала Астафьева.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Подписчики забросали Дашу комплиментами и назвали "темным ангелом", "эпохальной женщиной", а также отметили, что она похожа на фото на итальянскую звезду Монику Беллуччи. 

Ранее мы писали, что Даша Астафьева рассказала о альфонсах в своей жизни.

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Теги: Даша Астафьева, фото в белье, фото в бикини
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Источник: IVONA bigmir)net

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