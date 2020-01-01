Сильно видно?: Остапчук удивил переменами во внешности

Телеведущий поставил себе брекеты и объяснил, почему прибег к услугам стоматологов .

Сильно видно?: Остапчук удивил переменой во внешности instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который находится в процессе развода с Еленой Войченко, похоже решил изменить не только семейный статус. В Инстаграм Остапчук добавила новое фото, на котором позирует с брекет-системой молочного цвета. "Изюминкой" кадра стала корона "королевы красоты" с зелеными камнями, которая возвышается над головой шоумена.

В подписи к снимку Владимир рассказал, что проблемы с зубами у него были давно, а после они усугубились из-за неправильной коррекции. В конце телеведущий посоветовал фолловерам не бояться перемен и следить за здоровьем, а также поинтересовался, сильно ли заметны его брекеты.

Привет. Я Вова. Мне 35 лет и сегодня я поставил брекет-систему.

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Я знаю, большинство из вас скажет «у тебя же все хорошо с зубами».

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Но это неправда.

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Я носил 1,5 года элайнеры и все оказалось зря и деньги (около 120 тыс грн) и убитое время.

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У меня:

✅из-за неправильно растущих 8ок сместились передние верхние и нижние зубы

✅сместились настолько, что даже после удаления коренных зубов уже пошли необратимые процессы.

✅нижняя челюсть ушла назад на пару сантиметров

✅резцы стёрлись, а два передних нужно вытянуть вниз.

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В общем, я утром думал - ну, на пару месяцев.

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Нет, оказалось на 1,5 года.



Вывод: не бойтесь меняться и следить за здоровьем. Мы у себя одни😉

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Кстати, сильно видно брекеты?, - написал Остапчук.

Сильно видно?: Остапчук удивил переменой во внешности instagram.com/vova_ostapchuk

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