Сильно видно?: Остапчук удивил переменами во внешности
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Телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который находится в процессе развода с Еленой Войченко, похоже решил изменить не только семейный статус. В Инстаграм Остапчук добавила новое фото, на котором позирует с брекет-системой молочного цвета. "Изюминкой" кадра стала корона "королевы красоты" с зелеными камнями, которая возвышается над головой шоумена.
В подписи к снимку Владимир рассказал, что проблемы с зубами у него были давно, а после они усугубились из-за неправильной коррекции. В конце телеведущий посоветовал фолловерам не бояться перемен и следить за здоровьем, а также поинтересовался, сильно ли заметны его брекеты.
Привет. Я Вова. Мне 35 лет и сегодня я поставил брекет-систему.
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Я знаю, большинство из вас скажет «у тебя же все хорошо с зубами».
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Но это неправда.
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Я носил 1,5 года элайнеры и все оказалось зря и деньги (около 120 тыс грн) и убитое время.
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У меня:
✅из-за неправильно растущих 8ок сместились передние верхние и нижние зубы
✅сместились настолько, что даже после удаления коренных зубов уже пошли необратимые процессы.
✅нижняя челюсть ушла назад на пару сантиметров
✅резцы стёрлись, а два передних нужно вытянуть вниз.
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В общем, я утром думал - ну, на пару месяцев.
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Нет, оказалось на 1,5 года.
Вывод: не бойтесь меняться и следить за здоровьем. Мы у себя одни😉
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Кстати, сильно видно брекеты?, - написал Остапчук.
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